El turismo en la ciudad ha cogido carrerilla y las previsiones apuntan a un agosto con buenos números en un panorama marcado por la pandemia. Julio se cerró con una ocupación del 63% en los hoteles coruñeses, a pesar del mal tiempo y las restricciones, una cifra que el sector espera superar este mes, llegando al 80%.

Buenas noticias tras el segundo peor junio desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar datos en 2005. Descontando 2020, año para el que no se ofrecen datos ya que el turismo se veía impedido por las restricciones de movilidad que impuso el coronavirus, tan solo se halla una cifra más baja en 2009, en los inicios de la pasada crisis económica. En junio de ese año visitaron la ciudad 28.782 personas, en comparación con las 28.814 que se registraron este año. Hace dos años, la cifra era de 41.445. Según los hospedajes, la ocupación se situó en el 49%.

Se registraron, además, 63.340 pernoctaciones. Desde 2015 no se había bajado de las 70.000 noches, y desde 2018, de las 80.000. Junio de 2019 fue un récord en la serie histórica, con un total de 86.214 pernoctaciones. La caída entre 2019 y 2021, por tanto, es de 22.874 noches: un 26,5% menos que antes de la pandemia.

Al igual que acontece con los visitantes, el motor de la caída ha sido sobre todo el turismo extranjero, minoritario pero muy importante. Las pernoctaciones de extranjeros en la ciudad tienen una tendencia creciente a largo plazo desde 2005, cuando fueron algo menos de 10.000, si bien se interrumpió en parte durante los primeros años de la crisis. Antes del coronavirus esa cifra se había duplicado, y en junio de 2018 hubo 21.858 pernoctaciones de foráneos en la ciudad, que subieron a 23.607, una cifra récord, en 2019. En 2021, por contra, fueron 8.491 en todo el mes de junio: el descenso con respecto al último año prepandémico es de 15.116 noches pasadas en la ciudad, o, lo que es lo mismo, un descenso del 64%.

En definitiva, un junio para olvidar que ya ha sido superado por un julio esperanzador. “Fue un mes decente para la situación en la que estamos. Las cancelaciones que hubo por las restricciones se reactivaron con nuevas reservas”, explica el presidente del presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje (Hospeco), Richard Huerta, también director del DoubleTree by Hilton.

El responsable de los hoteles Avenida y Plaza, José Blanco, reconoce que “la ocupación fue buena, pero los datos todavía están por debajo de los de 2019, aunque tampoco se puede pretender mejorar de forma súbita de un año a otro en esta situación”.

Estos dos establecimientos llegaron al 80% de ocupación ya el mes pasado, al igual que los tres hoteles de la cadena Alda: los dos de Riego de Agua y el de Matogrande. “Para nosotros es un dato muy positivo, ya que ha mejorado nuestras previsiones para este verano”, apuntan fuentes de la cadena, que informan que la estancia media de los clientes “se sitúa en los 3,5 días de media”. Confirman que apenas han notado en sus números que haya que presentar PCR o certificado de vacunación para entrar en los locales de hostelería.

Todos coinciden en que el turismo en la ciudad es mayoritariamente nacional. La ausencia del vuelo a Londres, que Alvedro perdió con el COVID-19, las restricciones y la obligación en algunos países de hacer cuarentena si se viaja a España, mantiene al turista internacional lejos de A Coruña. Aun así, las previsiones para este agosto son buenas. “Se presenta bien, aunque nos penaliza el clima. En datos globales, la ocupación se situará entre el 75 y el 80%”, comenta José Blanco, que alerta, no obstante, que es “difícil” dar información tan pronto porque “las reservas se están haciendo con cuatro o cinco días de antelación”. Lo que invita a pensar que la segunda quincena de agosto puede ser “todavía mejor”. Huerta es optimista: “No llegamos a datos de 2019 pero no descartamos hacerlo”. El director del DoubleTree by Hilton, que cerró unos meses por la pandemia, espera que “si sale el sol y los contagios por COVID-19 se controlan” el turismo en la ciudad dará un salto importante.

Los conciertos, un atractivo para el visitante

El presidente del A Coruña Convention Bureau y director de los hoteles Avenida y Plaza, José Blanco Castiñeiras, señala que uno de los “atractivos” más potentes de A Coruña esta temporada son “los conciertos y otras actividades culturales”. “Las fiestas ayudan mucho. Cuando la gente visita A Coruña, quiere tener algo adicional a los lugares de visita obligada. Las actividades culturales y musicales le dan un empujón adicional al turismo”, sentencia. La ciudad empezó el 31 de julio las Fiestas de María Pita, que durarán hasta el 22 de agosto. Este fin de semana se celebra el Festival Noroeste Estrella Galicia y en la zona de O Parrote se han instalado casetas y un carrusel.