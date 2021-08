La ilustradora Marina Seoane es la autora del cartel de Mostrart, la feria de artesanía que se encuentra estos días en los jardines de Méndez Núñez. A través de peces de colores, de diferentes tamaños y texturas ha querido hacer un homenaje a todos los artesanos.

¿Cómo surgió la oportunidad de crear el cartel?

Estoy en la Asociación de Ilustradores de Galicia y hace cinco años me hice de la Asociación de Artesanos de Galicia. Cuando cambió la nueva directiva, se quería dar una imagen diferente, modernizar, y un miembro propuso que el cartel lo hiciese una ilustradora. Les gusta mi trabajo y me lo propusieron. No lo dudé. La artesanía me llama mucho. Son muchos años de ilustradora, que me encanta, pero la artesanía siempre estuvo ahí. Me hizo mucha ilusión.

¿En qué se inspiró?

Hice varios bocetos. Uno me gustaba, que era el reloj del Obelisco, con un cielo de gaviotas. Pero también estaba el de los peces. Me parecía imprescindible mostrar algo de la artesanía, no solo la ciudad. Hice una búsqueda de artesanos de todo el mundo que hacían peces. A partir de ahí, hice una selección de peces que me gustaban para inspirarme en ellos. El pez de tela, de encaje, es el que más ha gustado. Quería haber metido más peces diferentes, como de cristal o de cestería, pero era demasiado.

¿Suele ir a la feria?

Sí. Hice tres veces la feria, pero esta vez no me sentí con fuerzas por salud, aunque era mi intención. Aun así, estoy presente, con el cartel en todas las casetas.

Además de ser ilustradora, hace tapicería, joyería y marionetas. ¿Qué es lo que más le gusta?

(Ríe) Una locura. Me gusta todo mucho. Hice Bellas Artes por la carrera de escultura. Allí conocí a unos artesanos textiles que hacían tapices y empecé con eso y con marionetas. Me especialicé en la ilustración porque tenía trabajo estable. El mundo del artesano es muy complicado y, a veces, no se valora. Estoy más centrada en la artesanía porque pensé: “Ahora o nunca”. Aposté por eso. Me divierto mucho. Entre libro y libro hago tapices y joyas.