¿Cómo se realizan los análisis de datos de móviles o webs?

Los estudios tratamos de segmentar a los usuarios por grupos, y, a partir de ahí, predecir el comportamiento para que hagan algo. Los seres humanos somos predecibles y permeables, por lo que se trata de ver la probabilidad de que los usuarios de tal grupo hagan tal acción, y de qué forma se puede conseguir. Si me incluyes en un grupo de población: hombre, varón, de tal rango de edad o estatus, con hijos o sin hijos… Mis comportamientos empiezan a ser muy predecibles. Saben que voy a consumir ciertos productos, que tengo ciertos intereses, que hago viajes muy similares a los de mi segmento.

Pero cuando analizan a los usuarios, por ejemplo, de una aplicación móvil, no tienen muchos de esos datos personales…

Ahí se juega con el cruce de muchos datos. Hay muchas técnicas. La más sencilla son los formularios que rellenan los usuarios, pero también hay patrones de usos que permiten haciendo inferencias, hipótesis y suposiciones. Si detectan que en mi teléfono uso ciertas aplicaciones a ciertas horas, me van metiendo en grupos. Hay estudios que infieren hasta mi género, con un grado de acierto relativamente alto. A nivel individual habrá casos que fallen, pero lo que te importa es el grueso. Hay móviles que usan diferentes personas, pero los usan diferentes aplicaciones, en diferentes momentos… Hay que ir ajustando los datos.

¿En su empresa trabajan con datos que ofrecen las operadoras?

Nosotros no. Hay empresas que lo hacen, sobre todo en temas de desplazamientos o posicionamiento, pero nuestros clientes son empresas que operan en Internet u operaciones móviles. Los datos suelen ser de los clientes, de los usuarios que emplean sus páginas web o las aplicaciones, y les ayudamos a conseguir más datos. Se busca mejorar algo como el ratio de devoluciones o de ventas, o abrir mercado en determinada zona geográfica…

Pongamos que uso una aplicación para escuchar música, como Spotify. ¿Le doy mucha información sobre mí al ir eligiendo canciones?

Al registrarme en Spotify ya le doy mi email, fecha de nacimiento, país, y datos de pago, y ya del nombre del email se pueden inferir ciertas cosas. Pero el consumo de música es lo que más información da: las horas de consumo, los tipos de canciones… La música es muy significativa, porque está muy ligada a nuestras emociones y estado de ánimo y momento vital. La música que escuchamos, el momento en que lo hacemos o la frecuencia nos da muchísima información. Luego la combinamos con análisis de equipos de psicólogos y sociólogos, que nos dicen: la gente que escucha este tipo de música a estas horas tienen este perfil. Si me conecto a horas de trabajo, escucho cierta música para el trabajo; los perfiles de persona que hacen esto son X, les gustará esta otra música. Si me conecto por la noche, le doy una determinada afinidad. Me van clasificando.