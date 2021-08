El BNG considera “disculpas de mal pagador” la negativa del Gobierno a limitar el acceso de los vecinos a los jardines del Observatorio para “proteger la salud” de los empleados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que allí trabajan, en alusión a la epidemia de coronavirus.

Para los nacionalistas, la explicación, emitida en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, muestra “falta de voluntad política” por parte del Gobierno a la hora de reabrir los jardines y beneficiar a los vecinos del Agra do Orzán. Los nacionalistas señalan que el personal de Aemet no trabaja en el jardín y que ya dispone de un aparcamiento cerrado al que no puede acceder el público del general, y consideran que una reapertura en la que se apliquen medidas de seguridad “en absoluto atenta contra la seguridad de las personas”. Así, afirman que la explicación es “tan injustificada” como lo sería la de negar a la ciudadanía acceder a la plaza de María Pita para proteger a los empleados del Ayuntamiento. El Estado también señala en su respuesta que se impulsará un convenio para ceder los terrenos a la ciudad para el futuro parque del Agra.