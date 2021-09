La Policía Local de A Coruña advierte de que el túnel de María Pita se verá afectado por diversos cortes de tráfico desde la noche de ayer y hasta mañana. Los trabajos se realizarán entre las 23.00 horas y las 07.00 de hoy; de mañana, martes 14; y del miércoles 15. En este horario permanecerá cerrada la entrada desde avenida do Porto, O Parrote y As Atochas. Se mantendrá el acceso al aparcamiento desde As Atochas.