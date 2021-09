Tanto el grupo municipal de Marea Atlántica como el BNG de A Coruña demandan al Concello más inversión en los barrios para “revitalizarlos” y evitar llegar a situaciones como las que denuncian vecinos de Os Mallos, que el pasado sábado salieron a la calle —la concentración reunió a más de un millar de personas— para alertar del aumento de “inseguridad” en la zona así como de la presencia de “okupas y narcopisos”. Desde el Gobierno local declinaron, por el momento, hacer declaraciones sobre el tema.

“La situación de Os Mallos, uno de los barrios con mayor déficit de inversión pública de A Coruña, por desgracia, no es nueva ni mejoró en los últimos dos años con un Gobierno al que le cuesta ir más allá de la plaza de Ourense”, señalan desde Marea Atlántica, donde reconocen que la situación del barrio es “compleja” y lo atribuyen a varios factores. “Obedece a cuestiones como la crisis del acceso a la vivienda, el desempleo y la precariedad o los descontrolados precios del alquiler, problemas que golpean duramente a barrios populares como Os Mallos”, sostienen, para asegurar que no se puede culpar de la situación del barrio “a un grupo concreto de personas”.

Para el BNG coruñés es necesaria “una apuesta decidida por la regeneración de los barrios para conseguir su revitalización, evitando su degradación”. Sobre la ocupación ilegal de viviendas —desde la plataforma Os Mallos que convocó la protesta del sábado aseguran que hay varios pisos okupados en el barrio—, los nacionalistas aseguran que hay que abordar la problemática “desde todas sus dimensiones”. “Hay que perseguir los actos delictivos, pero también hay que impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y que eviten las situaciones de exclusión”, indican.

Por su parte la concejala no adscrita de Unidas Podemos, Isabel Faraldo, aseguraba ayer entender “la preocupación” de los vecinos de Os Mallos, “sobre todo de aquellos a los que le afecta directamente”. “Está claro que hay una parte de vecinos del barrio, no pequeña, que está viviendo con una inquietud a la que no podemos ni debemos permanecer ajenos”, señalaba Faraldo que se pone a disposición de la asociación de vecinos y la plataforma Os Mallos para abordar esta problemática.

El PP coruñés, cuya portavoz Rosa Gallego y el concejal Roberto Rodríguez, acompañaron a los vecinos en la marcha del sábado, asegura que los vecinos “están hartos de las ocupaciones y de la pasividad de Inés Rey para quien solo es un problema puntual”. “Con Inés Rey, en Os Mallos hay más okupas, más inseguridad, menos aparcamientos, menos transporte público y menos árboles”, sostienen.