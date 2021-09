Los vecinos de Os Mallos piden más limpieza en sus calles, consideran que es una de las razones por las que el barrio da una imagen peor de la que debería, aunque no la única. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que ayer participó en el festival de Mar de Mares, aseguró que “siempre es posible más limpieza”, aunque corresponsabilizó a los vecinos de la suciedad en las calles, a los que les exige más colaboración para que sus aceras estén limpias y libres de objetos voluminosos.

Fontán anunció que el Gobierno local lanzará en los próximos días unas campañas de sensibilización y de conciliación centradas en lograr este fin. “Podría pasaros fotos de estos días de Os Mallos, desde que empezaron todas estas demandas [de los vecinos que se quejan por la inseguridad y el mal estado de su barrio] de gente que ha depositado sus bolsas de basura de orgánicos e inorgánicos al lado de los contenedores de papel y vidrio. Creo que es bastante evidente cuáles son los contenedores de cada una de las cosas. ¿Que la ciudad puede estar más limpia? Lo está y lo va a estar”, comentó ayer Fontán a preguntas de este diario.

“Y quiero decirles una cosa a los vecinos de Os Mallos como a los de cualquier barrio, si quieren que su calle o su barrio esté limpio, ellos van a tener que comprometerse a no ensuciarlo. Nosotros ponemos los medios, ellos tienen que poner la voluntad”, zanjó Fontán, después de instar a los vecinos a que usen el 010 para la retirada de objetos voluminosos y que no los dejen en la calle, esperando a que la brigada de limpieza los retire. “Vamos a tener que hacer una dura y seria campaña informativa. Esta ciudad es bellísima y es labor de todos recuperar el esplendor que tuvo, pero si los vecinos no ponen de su parte...”, lamentó ayer Fontán.

Los vecinos de Os Mallos se quejan también de que su barrio, al tener poca vigilancia policial y al estar en mal estado de conservación, se ha convertido en atractivo para las personas que ocupan viviendas ilegalmente. La subdelegada del Gobierno, María Rivas, comentó ayer en el programa A Coruña Opina, de radio Coruña, que solo el 0,23% de los delitos penales que se registran en Galicia son por okupación de viviendas y que, en cumplimiento de las demandas de los vecinos, se incrementarán las patrullas en el barrio, tanto de Policía Local como de la Nacional. La plataforma vecinal convocará a todos los partidos con representación en la Corporación municipal para tratar el tema de la inseguridad en el barrio, ya que se quejan de que hay trapicheo de drogas, que hay robos y asaltos en sus calles.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, se mostró ayer indignada con la actuación de algunos vecinos que acudieron a los Cantones para robar las flores que el Concello había puesto en las jardineras para marcar el espacio peatonal, una vez reducido a dos carriles el tráfico en la zona. “Las han quitado con una pala, no es que las hayan arrancado, han venido con una pala para llevárselas con la propia tierra para poder replantarlas en otro lugar. Un poco de civismo, por favor. Nos está pasando con todas las plantaciones que estamos haciendo”, reclamó Fontán, que también cargó contra los dueños de los perros que no respetan los jardines y que permiten que sus mascotas orinen “en medio de las flores”. En este sentido, también hizo hincapié ayer en que el conjunto escultórico de la Torre de Hércules se ha visto perjudicado por las acciones vandálicas. “Cerca de As Lapas, a los soldados le han arrancado piezas. A las esculturas. La gente hace de todo”, lamentó.