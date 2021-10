En la plaza de Lugo no se habló ayer de otra cosa. El run run empezó ya en la lonja a las 4.00 de la mañana, cuando los más madrugadores comenzaron a intercambiar impresiones sobre las imágenes de A Coruña que emitió el lunes el programa Masterchef. Aunque los envidiables encuadres que el programa mostró de las vistas aéreas de la ciudad generaron consenso para bien entre los vendedores, hubo una serie de detalles que despertaron el malestar de los profesionales del gremio. En concreto, la imagen que se dio en el programa del producto que se despacha en los puestos de la plaza de Lugo, que, a ojos de los placeros, no hizo justicia ni remotamente a lo que allí se vende. “Nos llevamos un chasco al verlo, la verdad. Vimos que se le daba un montón de protagonismo el tema del anisakis. Tenían un productazo delante, una mercancía buena, y solo hablaron de eso. Luego, lo de imitar el acento gallego... en fin”, lamenta una de las placeras, Yara Ramos, de pescadería Rosa y Chelito.

En concreto, hace referencia a una escena del programa, en la que el chef Jordi Cruz ayuda a los aspirantes a abrir una merluza y les advierte sobre la importancia de retirar el anisakis. “Este gusano es el culpable de todos los problemas del mundo”, dijo mientras mostraba a cámara uno de los pequeños parásitos que albergaba el ejemplar, un hecho que causó estupor en algunos de los concursantes, poco familiarizados con el producto. “Yo me he quedado muerto. Lo primero que he pensado es que la merluza no se puede comer”, añadía el actor Iván Sánchez, tras lo que los profesionales del programa explicaron la forma de retirar y eliminar el parásito de la pieza.

A ojos de los vendedores, fue un hincapié quizás excesivo, que no ha gustado al gremio. “Todos sabemos que la merluza tiene anisakis, que se lo pregunten a los clientes que llevan 40 años comprando en la plaza. Se les podría haber explicado eso a los concursantes sin tanto revuelo. Estuvimos a punto de ponernos en contacto con ellos por dar esa imagen del producto de la plaza de Lugo”, confirman. Aunque aseguran que el resultado de la grabación fue “decepcionante” para ellos, no pierden el optimismo, pues conocen la calidad del género que venden.