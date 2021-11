Caixabank ha galardonado a la Fundación María José Jove, en su certamen Premios Solidarios, por contar con la mejor trayectoria en el ámbito de la filantropía, gracias a la labor desarrollada desde el año 2003 enfocada en la infancia y las personas con necesidades especiales.

Estos galardones, que van por su cuarta edición, tienen el objetivo de destacar la actividad filantrópica y el compromiso de personas, entidades o fundaciones en el ámbito de la filantropía y que tienen impacto directo en la sociedad.

La entrega de los premios se celebró en la oficina All in One de CaixaBank en Madrid. En el acto se detallaron los proyectos finalistas de cada categoría y se entregaron los galardones a las mejores iniciativas, seleccionadas entre las 108 candidaturas.