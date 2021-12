A Coruña enciende el sábado, 4 de diciembre, sus luces de Navidad. Con este motivo, se cerrará el Cantón Grande entre las seis y las nueve y media de la noche, en el tramo que va desde Entrejardines a Manuel Casás (Correos). Para facilitar el tráfico rodado, no habrá corte de tráfico en San Andrés el sábado (sí el domingo). La Compañía de Tranvías informa que tendrá que desviar las rutas de los autobuses.

Según informa la concesionaria, en sentido de entrada, desde la plaza de Ourense se desviará el servicio por la avenida do Porto y el túnel del Parrote. En sentido de salida se desviará por Manuel Casás y avenida do Porto hacia la plaza de Ourense. Quedan así inutilizadas las siguientes paradas: en sentido de circulación plaza de Orense - Abente y Lago son plaza de Mina, Obelisco, Autoridad Portuaria, puerta Real-Dársena y hotel Finisterre; en sentido circulación Abente y Lago-plaza de Ourense se suprimen la de avenida de la Marina-Obelisco y plaza de Mina. Se instalarán paradas provisionales en la avenida do Porto, a la altura del Kiosco Alfonso.