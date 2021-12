El Agra do Orzán reclama atención. En sus paseos diarios, los vecinos se encuentran con pasos de cebra deteriorados, baches o contenedores que reducen la visibilidad en determinados cruces. No tienen zonas verdes en el barrio y la limpieza es “inexistente”, denuncian. Todo ello aparece en un informe que la asociación de vecinos ha presentado al Concello. Es una práctica habitual en esta entidad, que lleva haciéndolo ocho años, pero lo curioso este año es que ese documento tiene doce páginas. Llenas de fotos, de obras necesarias, de quejas. En definitiva, la voz de los vecinos. “Lo hacemos todos los años, pero esta vez quisimos incluir fotografías para que sea más claro”, explica la presidenta de la asociación vecinal del Agra, María Gutiérrez.

Muchas de las actuaciones que pide el barrio ya se notificaron al Gobierno local en años anteriores. “Son reiterativas”, anuncian. Como la mejora de la calle Agra do Orzán, una demanda que se remonta a 2017, o la renovación de la parte no peatonal de Andrés Gaos, que se lleva pidiendo desde hace tres años. “Hemos hablado con los vecinos para hacer esta reivindicación y estamos todos de acuerdo. Hay obras que se tienen que hacer ya”, comenta Gutiérrez. A su lado, otra vecina, Flor Antelo, que ha sido testigo del deterioro del barrio. Opina que el Concello tiene que actuar cuanto antes. “Hay una serie de actuaciones que se tiene que hacer directamente, sin que tengan que formar parte de los Orzamentos Participativos, que deben ser para cosas excepcionales”, expone.

Se refiere al proceso que retomó el Ejecutivo local hace unos meses —tras un acuerdo con Marea Atlántica— para que los vecinos elijan a qué obras destinar parte del presupuesto municipal. En total, 2,5 millones de euros. De hecho, la iniciativa ha finalizado e incluye la creación de zonas verdes en el Agra do Orzán, un tema que también preocupa mucho a los vecinos, por lo que cuenta con un hueco importante en el informe presentado hace unos días en el Ayuntamiento. “La falta de zonas verdes es un problema. Este es un barrio muy denso, con aceras muy pequeñas, y sin zonas de esparcimiento”, detalla María Gutiérrez.

Los vecinos llevan años pidiendo un parque en los terrenos que hay alrededor del Observatorio, propiedad de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), pero todavía está pendiente de una modificación urbanística que precisará un nuevo planteamiento. Por ello, en los Orzamentos Participativos, los técnicos municipales descartaron esta ubicación y propusieron crear zonas verdes en cruces y plantar árboles por todo el barrio. “Llevamos muchos años detrás de esto”, comenta Antelo.

La vida en la calle sin estos espacios de naturaleza es complicada. Sin parques, la plaza de As Conchiñas es el centro de toda actividad. Pero aquí también hay deficiencias. Lo explica la presidenta de la asociación vecinal: “Necesitamos una parte cubierta porque hay que contar con el clima de aquí”. El informe, el más extenso hasta la fecha, incluye una alerta sobre limpieza. Aseguran que son los comerciantes los que se encargan de limpiar las calles y las fachadas. Desde 2016, esta asociación ha pedido que el servicio de recogida de basura se refuerce en el barrio. También que se coloquen más contenedores. Sin respuesta. “Entre las demandas más importantes destacan la limpieza y la renovación del pavimento”, resume la presidenta de la entidad vecinal, que cuenta que en septiembre empezaron a elaborar este documento, para poder comprobar todas las necesidades del barrio y contar con la participación de los vecinos.

Al Agra do Orzán también le importa la movilidad. O más bien le preocupa las dificultades que encuentra. “Necesitamos una mejor conexión de los buses, que podamos llegar a otras zonas. Ya le pedimos al Concello que haga un estudio sobre esto”, dice Gutiérrez. Hace ya cinco años que los vecinos quieren mejores enlaces con los centros de salud. Pero las líneas de autobús no han cambiado en todo este tiempo. El informe alerta también que es “urgente” buscar una solución al problema de aparcamiento, pues solo hay dos parkings públicos: el de As Conchiñas y el de ronda de Outeiro. Cuando salen a pasear y miran al suelo, los residentes del Agra se encuentran baches, socavones y pasos de cebra despintados. “En la calle Agra do Orzán parece que hay movimientos sísmicos”, comentan Gutiérrez y Antelo, que participaron en la redacción del documento presentado en el Ayuntamiento.

Conversando, estas dos vecinas recuerdan otra antigua demanda vecinal que estos días está de actualidad. Se trata de la policía de barrio. Antes de explicar esta medida, avisan: “Este no es un barrio inseguro, no hay robos ni delincuencia salvo casos puntuales, pero creemos que sería bueno”. La presencia de agentes ayudaría a controlar ciertas conductas. “Como que los dueños de perros recojan las cacas. Seguramente, si hay un policía, tendremos menos problemas de barrio. Es por civismo”, declara la vecina.

¿Habrá respuesta? “Esperemos que sí, la reacción suele ser positiva. Hay cosas que, desde que presentamos el informe, se han ido arreglando, aunque otras no”, reconoce la presidenta de la asociación vecinal, consciente de que “no se pueden pedir milagros”.

Seguirán paseando por las calles, conociendo la opinión de otros vecinos, enseñando y, lo más importante, reclamando actuaciones para, coinciden, “mejorar el barrio”.

Más peticiones

En doce páginas de informe, la asociación de vecinos del Agra do Orzán ha señalado, calle a calle, las obras necesarias. Pero hay más. Propone diferentes temáticas: medio ambiente, cultura, urbanismo, servicios sociales, deporte, seguridad ciudadana, igualdad, comercio y normalización lingüística.

“Nos gustaría que llegase hasta aquí el programa Coruña en forma, de deporte, y tener más actividades”, revela la presidenta de la entidad vecinal, María Gutiérrez. Los residentes del Agra piden potenciar el comercio de barrio, mejorar la dotación del FoliAgra y que el Concello siga convocando ayudas para mantener los locales vecinales, donde hacer actividades.

Hace tiempo que la asociación solicita la promoción de programas de interrelación y convivencia entre los diferentes grupos culturales que hay en el Agra. Además, proponen que el Gobierno local asuma la responsabilidad del Banco de Alimentos y garantice “un reparto justo en función de la situación familiar de cada usuario”. El barrio pide “un programa de rehabilitación” de calles y viviendas. Su intención es acabar con el “feísmo” del Agra.