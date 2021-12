Las agencias de viajes han vivido, desde el inicio de la pandemia, un annus horribilis que, si bien puede hacerse extensible a muchos otros ámbitos, es difícil de igualar al de un sector muy estacional y que debe su razón de ser a la gestión de un ocio que el COVID tuvo prácticamente vedado a sus usuarios. Fruto de la delicada situación de las agencias en su papel de intermediarias entre los viajeros y los hoteles, aerolíneas, servicios de transporte y otras empresas del sector turístico, el Concello puso en marcha, en colaboración con la Asociación Galega de Axencias de Viaxes, (Agavi) un programa de patrocinio destinado a que estas empresas articulen paquetes y productos turísticos.

La única condición, además de la calidad de los productos, debe ser una: la proximidad. El resultado de esta colaboración son una serie de experiencias que tienen como escenario A Coruña, su comarca y su entorno. Un área de actuación en la que las 22 agencias beneficiarias de la ciudad proponen experiencias de todo tipo: rutas a pie o en barco, excursiones, catas, degustaciones o incluso itinerarios a la carta. Cada una de estas agencias recibe una cuantía de entre 3.000 y 4.500 euros, con un presupuesto total de 103.455 euros.

“Seguimos en un momento dramático. La ayuda no es directa: nos obliga a las agencias de una manera proactiva. Lo que buscamos fue una fórmula para que la ciudadanía también saliese beneficiada, para que las agencias ofreciésemos algo interesante”, explica Óscar Regal, directivo de Agavi y gerente de Viajes Embajador, cuya empresa, adscrita al programa, ofrece actividades como turismo de moda y compras en la ciudad, experiencias gastronómicas y degustaciones y recorridos que ilustran sobre el patrimonio inmaterial coruñés.

La iniciativa resultante incentivó a las agencias locales a esforzarse en preparar estos productos individualizados, en un proceso no exento de filtros de calidad. “Las agencias somos los únicos que podemos comercializar estos paquetes. Fuimos rigurosos en la creación de estos productos turísticos. Traerá un turismo de calidad a la ciudad”, señala Regal.

Cada agencia confeccionó estos paquetes según sus propias especificidades. Las actividades náuticas tendrán un papel protagonista en estas experiencias a través de agencias como Vientoaparente, que ofrecen, entre otros servicios, paquetes que complementan visitas náuticas con entradas para museos, espectáculos u otras actividades programadas en cada momento. “Se puede programar una salida náutica de mañana o de tarde, y luego llevar a la gente a un evento o una visita por la ciudad. Son actividades que empezamos a poner en marcha en las Rías Baixas, y queremos traerlas a las Altas”, explica su responsable, Ana Vega. En otra de las empresas beneficiarias, Miramar Cruises, el mar vuelve a ocupar uno de los escenarios principales: por una lado, la empresa ofrece un recorrido marítimo de la Ruta de los Faros de la Costa Atlántica en un barco velero, con embarque en A Coruña y visita a la Torre, con alojamiento incluido. “Otro producto consiste en recorrer el Camino de Santiago en velero”, añade una de sus responsables, Isabel Chousa.

El Camino de Santiago es otro de los atractivos turísticos que las agencias beneficiarias adaptan y reinventan. Es el caso de Viajes Alecrín, que propone un recorrido por el Camino Inglés que tome la ciudad como punto de partida. “Ofrecemos la etapa A Coruña-Santiago, para que la gente que venga por aquí pueda conocer la ciudad, pasar aquí una noche de hotel y conocer la ciudad a través de un paseo en velero”, indica uno de sus socios, Antonio Taibo.

No son pocas las empresas que decidieron diversificar su oferta y plantear actividades diferenciadas para públicos distintos. En Viajes Cuzco disponen de programas destinados a turismo de espectáculos, conciertos y eventos culturales, así como recorridos por los parques de la ciudad y sus rutas de paseo e itinerarios que desplazan su escenario al entorno de la Reserva da Biosfera As Mariñas e Terras do Mandeo, con caminatas por las distintas sendas.

En Viajes Galicia Tesoro Secreto juegan, en cambio, con experiencias a la carta, a través de paquetes a elección del viajero. “Proponemos rutas personalizadas. La gente nos contacta, nos explica la ruta que quiere: visitar iglesias, capillas, sitios de culto, recorrer las playas o ir a caminar, lo que quieran. Nosotros escogemos las mejores opciones. Es una forma de acertar siempre. Cuando viajamos, a veces tenemos el miedo de equivocarnos”, ilustra su responsable, Chechu Granullaque.

Además de las ya mencionadas, ofrecen paquetes e iniciativas de este estilo Ben Smith Educational, Ruteart, Nautalia Viajes, Viajes Orzán, Galaecia Viajes, Tonsai Viajes, Pilgrim, Viajes Galitur, Suunia Viajes, Viajes Beira, Galicia Group Travel, Viajes Paco, Be plus travel, Bivestour, Viajes Matogrande y Kuak Viajes.