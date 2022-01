El turismo cultural es el “gran eje de atracción turística” de la ciudad para este año, recalcó ayer la alcaldesa, Inés Rey, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Dentro de ese ámbito, añadió, A Coruña se abre en 2022 a las grandes citas musicales y propone el estadio de Riazor como “el gran escenario” de un concierto o macroconcierto internacional. La idea no es nueva, la adelantó el Gobierno local en febrero de 2020 como parte del programa Xacobeo Cidades, por el cual la Xunta convocaría un concurso entre las promotoras para contratar a los artistas. De momento el Concello no aporta detalles sobre la organización del evento, que no tiene cartel ni fechas definidas, aunque su intención es que este mismo verano se pueda celebrar algún concierto en el estadio.

A través de un vídeo que ya se ha difundido en el sector musical en más de un idioma, el Concello promueve las ventajas de la ciudad y de Riazor (ubicación, capacidad, diseño, servicios) como lugar adecuado para atraer una gran cita musical, aunque no la vincula al Xacobeo. El pasado verano el Gobierno local anunció también la celebración de un festival en el estadio, Abanca Riazor Live, con artistas como Nicky Jam, Hombres G, Iván Ferreiro y Kase.O, entre otros, que finalmente fue cancelado. En relación con el estadio y su principal ocupante, el Deportivo, la alcaldesa informó de que allí adonde vaya el autobús del equipo coruñés exhibiría en adelante en su carrocería lateral la imagen de la ciudad y de la Torre de Hércules como atractivos turísticos. Para ello, la expedición del Concello en Fitur se desplazó ayer en el autobús, al que también se subió el exjugador deportivista Fran, con paradas en la plaza de Colón y en la Puerta de Alcalá. La regidora expuso en el stand de Galicia en Fitur, además de los conciertos programados, el resto de apuestas del Ayuntamiento en el ámbito turístico para este año, que había avanzado el día anterior en el Palacio de Santa Bárbara. Entre ellas están dos festivales por la diversidad sexual, el Corufest del 17 al 29 de mayo y el Atlantic Pride del 3 al 10 de julio; la exposición María Casares, actriz océano en mayo; la Feria Biocultura; el Encuentro Mundial de Humorismo; el congreso Mundos Digitales; y el Fórum Gastronómico. Rey avanzó que la ciudad se preparará para el año Picasso 2023 con un adelanto de actividades relacionadas con la etapa coruñesa del pintor y ensalzó distintos valores y “fortalezas” con los que promocionar la ciudad: gastronomía, hoteles, ocio, infraestructuras para la celebración de congresos. También destacó que en el 2022 “la ciudad volverá a ser la capital de las mujeres y de la igualdad”. El Concello avanzó ayer en Fitur la programación cultural prevista en la ciudad para este 2022. A los conciertos de Van Morrison, Alejandro Sanz, la despedida de Serrat, Malú, Coque Malla, Fito & Fitipaldis, Nacho Vegas, Ismael Serrano, C. Tangana, Melendi, Leiva y Dani Martín se suman una serie de propuestas para diferentes públicos que van más allá de lo musical y abarcan terrenos como el gastronómico, el deportivo, el cine, el teatro y el humor. Se anunció también la actuación de Camilo para julio, pero la promotora del artista ha aclarado que la contratación no está cerrada. Febrero Febrero comenzará con el espectáculo del monologuista coruñés Luis Piedrahita Es mi palabra contra la mía. Se representará en el teatro Colón el viernes 4, en una única sesión, y el sábado 5, en dos sesiones. Las entradas pueden adquirirse desde 15 euros. Tras el arranque el jueves 10 de las jornadas gastronómicas Lacónicas, que se prolongarán hasta el mes de marzo, Nacho Vegas se encargará de acercar el siguiente plato fuerte con la presentación el viernes 11 de su nuevo disco Mundos inmóviles derrumbándose en el teatro Colón. Las entradas pueden adquirirse a partir de 14 euros. También el cantautor Ismael Serrano presentará su gira Seremos el sábado 19 en el Colón, con localidades disponibles desde los 20 euros. La programación del mes de febrero se despedirá con la Media Maratón C21, el concierto del exitoso artista madrileño C. Tangana, que recala en el Coliseum el jueves 26 con su gira Sin cantar ni afinar y el pistoletazo de salida del Entroido coruñés, que se celebrará desde el sábado 26 al miércoles 2 de marzo. Marzo El esperado concierto de Van Morrison en la ciudad será uno de los grandes reclamos del mes de marzo. Tras su suspensión el pasado diciembre, el veterano artista actuará en el Coliseum el jueves 31. También estará en el Coliseum Fito & Fitipaldis con la gira Cada vez cadáver el viernes 18 y sábado 19; y el sábado 26, Quique González presentará en el teatro Colón Sur en el valle. La programación de marzo incluirá además cine, teatro y gastronomía. El primer fin de semana arrancará con la Feria Biocultura de productos ecológicos; desde el lunes 7 y hasta el domingo 13 se celebrará la III Semana do Cinema Galego; y del miércoles 16 al domingo 20, volverá a las tablas del teatro Colón la adaptación teatral del best seller sobre el narcotráfico gallego Fariña. La industria audiovisual de Galicia entregará sus premios Mestre Mateo el sábado 19, en una gala que se celebrará por primera vez en Expocoruña. También tendrá lugar el viernes 25 el congreso Lo que de verdad Importa para acercar a los jóvenes valores como la tolerancia, superación, respeto y solidaridad. Y una cita ineludible para los amantes del manga y anime: el Japan Weekend, los días 26 y 27 en Expocoruña. Abril Abril será el mes de los conciertos de Leiva, que actuará el sábado 30 en el Coliseum, y Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical de Coque Malla, que estará el viernes 8 en el teatro Colón. Del jueves 21 al domingo 24, se celebrarán los Esports Entertainment, en paralelo con el V Festival de Música Contemporánea de A Coruña, que se prolongará desde el 21 al 5 de mayo. Los atletas de la ciudad tienen una nueva cita el domingo 24, con la carrera popular de 10 kilómetros. La programación del mes concluirá con el Encuentro Mundial de Humorismo, del viernes 29 hasta el domingo 8 de mayo. Mayo La agenda cultural del mes de mayo arrancará con la exposición María Casares, actriz océano, que se podrá visitar en el Kiosco Alfonso desde el domingo 1 hasta el 30 de julio. El Corufest, dedicado a la diversidad sexual, tendrá lugar del martes 17 al domingo 29; el viernes 21 y sábado 22 llegará al recinto de Expocoruña la feria Expotaku, dedicada al manga, la cultura japonesa y el ocio alternativo: y desde el viernes 27 y hasta el domingo 6 de junio, la ciudad volverá a ser escenario cinematográfico con el Festival S8 Cinema. El sábado 28, la ciudad pondrá el broche deportivo del mes con el Gran Premio Internacional Cantones de A Coruña. Junio Además de la celebración de las hogueras de San Juan, durante la noche del 23 al 24, A Coruña contará en el mes de junio con grandes citas como el concierto de Alejandro Sanz el miércoles 22 en el Coliseum, los premios María Casares, el Campeonato de España de Triatlón y Copa del Mundo de Paratriatlón (sábado 18 y domingo 19) o el Galicia Design Week (del jueves 23 al miércoles 29). Julio La programación veraniega continuará en julio con el festival internacional de animación Mundos Digitales, el Trofeo Internacional de Halterofilia Cidade da Coruña y el festival LGTB Atlantic Pride (del 3 al 19 de julio). Entre las citas musicales destacadas este mes figuran el concierto de Joan Manuel Serrat, que actuará el viernes 8 en el Coliseum, el tributo especial que harán los miembros de Il Divo a Carlos Marín tras su reciente fallecimiento (viernes 15 en el Coliseum) y el concierto del cantante mexicano Alejandro Fernández el domingo 17 en el Coliseum, ya que la fecha del colombiano Camilo no está confirmada. Agosto En el mes grande de las fiestas de A Coruña, se programarán conciertos de forma ininterrumpida en la plaza de María Pita. Será la ocasión de dos grandes referentes de la programación cultural en A Coruña: el Festival Noroeste Estrella Galicia y el salón del cómic, Viñetas desde o Atlántico. Septiembre Los encuentros gastronómicos continuarán en septiembre con el tradicional concurso de Tapas Picadillo y el Fórum Gastronómico, además de las Jornadas Gastronómicas Territorio Atlántico-Reserva de Biosfera, que tendrán lugar en octubre. Otro de los conciertos más esperados del año es el de Malú, que actuará el sábado 17 de septiembre en el Coliseum con su gira Mil Batallas. Este mismo mes tendrá lugar una nueva edición de la Temporada Lírica de A Coruña. Octubre Y en octubre,llegarán los conciertos del Resurrection Fest al Coliseum, con la visita de los suecos Amon Amarth y los estadounidenses Machine Head a la ciudad el lunes 10. Estará además Melendi (sábado 22, en el Coliseum), que presenta Likes y cicatrices y el festival de música electrónica Elrow (sábado 15), mientras que la cita deportiva del mes será la celebración del C42 (Maratón Atlántica y 10K) el domingo 2. Noviembre y diciembre El 2022 llegará a su recta final con el encuentro internacional María Casares, que se celebrará en el mes de noviembre, el concierto de Dani Martín el sábado 5 de noviembre en el Coliseum y la feria Expotaku, sábado 26 y domingo 27 en Expocoruña. Para el mes de diciembre, por el momento destacan en la agenda únicamente el VII Boucatis–Festival del Bocata Gourmet y el Fanzine Fest, festival dedicado a la música electrónica y al audiovisual.