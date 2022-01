El cuerpo de Letrados de Administración de Justicia irá a la huelga el miércoles 26. En A Coruña hay aproximadamente sesenta funcionarios y, casi 120 en toda la provincia. Se quejan de que, desde 2010, han ido ganando competencias, pero que eso no se ve reflejado en su salario. Fernando Santiso Vázquez es letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña.

¿Cuál es la labor de los Letrados de Administración de Justicia y por qué van a la huelga?

La huelga está convocada para todo el territorio nacional. En 2010 hubo una reforma de la legislación procesal que nos atribuyó una gran cantidad de competencias que, hasta ese momento, tenían jueces y magistrados, por ejemplo, la ejecución de las sentencias. Si una sentencia dicta que un ciudadano le tiene que dar 3.000 euros a otro, en el caso de que no los pague voluntariamente, hacemos la parte de embargarle, de averiguar cuáles son sus bienes... para que puedan llegar esos 3.000 euros a la cuenta de la otra persona, y tenemos la responsabilidad de la tramitación del procedimiento previo a la sentencia. Antes de 2010 éramos directores procesales de la oficina y nuestra principal misión era la fe pública judicial. Nosotros tenemos que dar fe de su corrección y su notificación a las partes. Todas esas competencias seguimos teniéndolas, repartimos las tareas, minutamos cómo se van a tramitar los escritos para darle impulso y que el procedimiento llegue a su fin con el menor retraso posible para el ciudadano.

Cabría pensar que a más competencias, más salario, ¿fue así?

Se nos prometió que serían retribuidas, pero estamos en 2022 esperando a que esa retribución llegue, por eso hacemos la huelga. Otras medidas no surtieron efecto.

¿Se reforzó el cuerpo para poder sacar adelante tanto trabajo?

Tampoco. Es otra de nuestras reivindicaciones, aunque esta no nos afecta solo a nosotros, sino también a jueces y a otros cuerpos de Justicia. El número de órganos judiciales por ciudadanos resulta insuficiente y eso redunda en que las resoluciones no llegan cuando deberían, pasa un tiempo demasiado grande entre que entra un caso y se resuelve y ya no entro en el tiempo que pasa hasta que se consigue la ejecución final de la sentencia. Reivindicamos también poder tener una negociación propia con el Ministerio de Justicia. Somos los directores de la oficina, pero nuestra representación a la hora de negociar es reducida porque nuestro cuerpo no es tan numeroso como otros.

¿Cuántos letrados de Administración de Justicia hay en la ciudad?

En la ciudad unos 60, casi 120 en toda la provincia. En cada juzgado hay uno, también en cada sección de la Audiencia Provincial y en cada sala de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)... Y en el Ministerio de Justicia, cualquier negociación que tiene que ver con nosotros siempre se dilata. Se había regulado un régimen de sustituciones que se tuvo que anular en 2019 por una cuestión de procedimiento, nos dijeron que en unos meses se volvería a regular y estamos en 2022 y seguimos pendientes. Siguieron dándonos competencias, como la jurisdicción voluntaria, ya que antes era completamente judicial

¿Qué es?

Son procedimientos en los que se intenta llegar a un entendimiento para resolverlos antes de que haya una sentencia. Algo semejante a una mediación, por ejemplo, un divorcio de mutuo acuerdo. Que todo esto no tenga una remuneración es algo inaudito, porque estamos hablando de una gran responsabilidad, como es resolver sobre el fondo del asunto, no solo tramitar un procedimiento, como hacíamos antes.

¿Qué supone un día de paro del cuerpo de letrados en un juzgado?

Supone paralizar el juzgado. Son tan amplias nuestras competencias que nada entra ni sale del juzgado sin nuestra firma, aunque sea una sentencia del juez. Admitimos las demandas, revisamos los escritos para que puedan ser tramitados, notificamos a las partes... gestionamos las subastas en el portal electrónico, somos los que gestionamos la cuenta de consignaciones del juzgado, con lo cual, ningún pago que tenga que hacerse va a hacerse ese día. Puede considerarse una paralización prácticamente absoluta hacia fuera del juzgado, ya que el juez puede redactar una sentencia, pero no saldrá.

¿Tienen el apoyo de los jueces y de otros funcionarios?

Los jueces dependen de otro órgano diferente. Estamos representados por los mismos sindicatos que otros cuerpos, pero nuestras reivindicaciones siempre quedan diluidas porque somos menos. La asociación que convoca la huelga es la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, el colegio todavía no se ha manifestado sobre la medida, y la plataforma que se creó hace unos años por la regularización salarial, también apoya.