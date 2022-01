La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, constituyó en 2019 su propia promotora inmobiliaria, Arqura Homes, para poner en marcha proyectos en los solares de su propiedad en toda España. Ya antes de la creación de su inmobiliaria, la entidad construyó un edificio sobre el suelo ocupado hasta entonces por otros tres en la plaza de España que permanecieron ocultos tras andamios durante nueve años.

Ya con Arqura ya en funcionamiento, promovió el pasado octubre la conclusión del inmueble de la ronda de Nelle en su esquina con Nuestra Señora de Fátima del que solo hubo la estructura en la última década y que fue uno de los ejemplos en la ciudad de la crisis inmobiliaria.

Pero Arqura tiene en cartera ahora un proyecto para A Coruña que se desarrollará en un solar en el que hasta ahora no se había construido, el número 24 de la calle Pedro Fernández, situada en un pequeño promontorio sobre la glorieta de acceso al puente de A Pasaxe y flanqueado por la avenida del mismo nombre y la de Alfonso Molina. La imagen virtual que proporciona la compañía muestra dos inmuebles de siete alturas más un ático, aunque se advierte que el proyecto no está terminado y puede no corresponderse con el diseño definitivo. La previsión es que esté listo en 2024.

Arlo Coruña

Según la información facilitada, la iniciativa, bautizada como Arlo Coruña, ofertará viviendas de dos y tres dormitorios con una superficie útil a partir de los 65,5 metros cuadrados, con plaza de garaje y trastero y con un precio mínimo de 163.000 euros. El arranque de esta promoción coincide con la concesión ayer por la Junta de Gobierno Local de la licencia de edificación a la promotora Francisco Lodeiro e Hijos para construir en el solar de Adelaida Muro, 45, que perteneció en su día a la Sareb.

En la actualidad, la Sareb posee 46 viviendas en el municipio coruñés, donde también es propietaria de 85 anejos (plazas de garaje o trasteros), 20 locales comerciales y 74 suelos. El Gobierno aprobó el pasado martes un decreto-ley mediante el cual el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se hará con la mayoría del accionariado de la Sareb, en la que ahora posee el 45,9 %, mientras que el resto pertenece a entidades financieras, que a pesar del incremento de la presencia del Estado podrán continuar en esta sociedad.

El patrimonio de la Sareb está formado ahora por 44.000 activos inmobiliarios que están valorados en 30.000 millones de euros. La entidad tiene prevista su desaparición en 2027, por lo que ese año debería haberse desecho de todas sus propiedades, aunque las dificultades que ha sufrido para venderlas desde su creación hacen casi imposible que consiga ese objetivo.

El Gobierno pretende además reforzar la función social de la Sareb, lo que le ha llevado en los últimos tiempos a llegar a acuerdos con ayuntamientos para que algunas de sus viviendas sean destinadas al alquiler con precios sociales. Miño es uno de los que han suscrito este tipo de convenios y en A Coruña se propuso para el inmueble que la sociedad posee en Palavea, aunque por el momento no se ha alcanzado un acuerdo con el Concello.