El PP ha denunciado que en dos de los cuatro campos de A Torre se han producido “anomalías considerables” relacionadas con las medidas. Fuentes municipales niegan este problema. Los concejales Roberto García y Antonio Deus visitaron las instalaciones y comprobaron, explican, el campo 2, homologado para jugar al rugby, “no se pudo homologar para fútbol por no cumplir con la longitud reglamentaria”, lo que obliga, dicen, a “levantar varias zonas del césped artificial para dimensionarlo conforme a la normativa”. Sobre el campo 4 indican que “se estrechó el ancho, pero no el de las áreas grandes, por lo que las líneas del borde de las áreas están prácticamente pegadas a las de fuera de banda”. “Ahora tienen que proceder a reducir el tamaño de las áreas, que al ser césped artificial no se hace con pintura o cal, sino cambiando trozos del césped”, apuntan.

Fuentes municipales aseguran que el campo tiene las medidas adecuadas y estará homologado tanto para rugby como para fútbol.