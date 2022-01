La Policía Local ha denunciado ante el Juzgado de Guardia los robos registrados en los últimos meses en los contenedores de aceite gestionados por Mulleres Colleiteiras en la ciudad.

Según explica el Concello en una respuesta al BNG, que se interesa por las actuaciones del Gobierno local en relación a estas sustracciones, agentes de la patrulla verde contactaron con posibles testigos de los robos, obtuvieron pruebas y así consiguieron identificar y contactar personalmente con dos posibles autores. Sin embargo, informa el Ejecutivo municipal, las dos personas sospechosas negaron los hechos “a pesar de las evidencias que les mostraron los agentes”.

Al no haber reconocimiento de la autoría, los agentes del 092 presentaron denuncia penal mediante comparecencia en la oficina de denuncias de la Policía Nacional, dándole impulso de oficio. “Siguiendo los protocolos establecidos entre Policía Nacional y Policía Local, la continuidad de las diligencias penales corrieron cargo de la Policía Nacional que tramitó las diligencias en el Juzgado de Guardia”, expone el Concello en su respuesta escrita al BNG.

Según denunció hace unos días el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, estos robos causan un “grave perjuicio económico a la cooperativa” y pueden representar “una amenaza para la salud pública” por una posible comercialización ilegal de aceite. Jorquera opina que “es evidente que los autores de los robos no buscan el aceite para el autoconsumo, sino para su comercialización por canales ilegales”, lo cual, avisa, es un peligro porque “el aceite usado que recogen las Mulleres Colleiteiras no es apto para el consumo so no es debidamente tratado”.

La cooperativa, impulsada por Arquitectura sin Fronteras y respaldada por EDAR Bens, nació para que mujeres en exclusión social trabajen en la recogida, almacenamiento, valorización y reutilización del aceite doméstico usado. El año pasado recolectó 219.925 kilos de este material para su valorización y reutilización como combustible. En sus inicios, en 2016, había reunido 11.000 kilos. Mulleres Colleiteiras ya denunció el año pasado varios robos de aceite en sus contenedores naranjas, y pidió colaboración a los vecinos para que avisen si ven a alguien manipular los contenedores y así identificar a los infractores. El BNG recuerda que estos robos pueden ser sancionados con multas de “300 euros”, pero el impacto económico en la empresa “puede aproximarse a los 30.000 euros”.