Come and go. Dramaticula nª 121-127, la primera obra de Samuel Beckett traducida al gallego, será estrenada el viernes a las 20.00 horas en el teatro Colón gracias a una iniciativa de la Diputación. La pieza está dirigida por Helena Salgueiro, que también la interpreta junto con Iria Sobrado y Ana Gesto.

Se trata de una de las obras menos conocidas de Beckett pero de las más valoradas por los críticos. Tras la representación, en la que habrá traducción simultánea a la lengua de signos, habrá una charla moderada por Sabela Mendoza. La entrada a la función es gratuita, pero habrá que reservar localidad en la web del teatro. Danza, teatro, performance, instalación visual y cine integran este espectáculo, que se representará previamente a la edición en papel de la traducción al gallego de la obra, prevista para este año bajo la coordinación de Tamara Andrés.