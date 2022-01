Vueling ha anunciado el cierre definitivo de la base operativa de Alvedro, sin actividad desde marzo de 2020. La aerolínea ofrece la posibilidad de traslado a los 30 trabajadores, pero el aeropuerto se queda también sin el vuelo de primera hora de la mañana a Barcelona. El PP pide explicaciones a la alcaldesa, Inés Rey, a la que recuerda que no debería haber accedido a anular el convenio con Vueling, mientras que los trabajadores alertan de que será “complicado” superar el millón de pasajeros.

¿Qué ha hecho Vueling? A raíz de la pandemia, la aerolínea puso en marcha el plan Vueling Transform, con el que aborda “el diseño de las rutas y el uso eficiente de aviones”. Atendiendo a la demanda, la compañía decidió cerrar las bases de A Coruña, Oviedo y Madrid. En Alvedro, esto afecta a 30 trabajadores, a los que Vueling ofrecerá la “posibilidad de trasladarse a Barcelona”. También ha descartado retomar las rutas con Málaga, Bilbao y Tenerife.

¿Cómo afecta al aeropuerto? Además de la pérdida de 30 trabajadores, vinculados a esta base, Alvedro no podrá conectarse con Barcelona a primera hora de la mañana. “La base es imprescindible para que los aviones puedan dormir aquí. Si el avión no duerme aquí, tiene que venir de otra ciudad para coger a los pasajeros. Así es muy complicado que el vuelo salga a primera hora de la mañana”, indica el presidente del comité de empresa de Aena, Gustavo García, quien explica que “la base estaba cerrada desde que comenzó la pandemia y los trabajadores, en ERTE”. Conexiones a Barcelona y Londres —que opera Vueling— son las que más pasajeros mueven junto a Madrid. “Sin base aquí es difícil dar servicio a viajeros de negocios, como los que iban a Barcelona”, razona García, quien opina que, con esta situación, va a ser “muy complicado superar el millón de pasajeros”.

¿Cuál es el análisis del Consorcio de Turismo? El gerente, Moisés Jorge Naranjo, lamenta el cierre de la base, pero el objetivo de Turismo es, apunta, “dinamizar la demanda y ampliar la oferta a través de la promoción turística del destino”. Al anuncio de Vueling, Naranjo responde que ahora “hay más vuelos” desde Alvedro que “meses atrás y dos destinos internacionales, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo”. Avisa, además, de que el cierre de la base no afectará a los viajeros: “Los ciudadanos no notarán los posibles cambios porque se mantienen los destinos que había”.

¿El asunto llegará a pleno? Sí. El PP ha anunciado que presentará en el pleno del jueves 3 de febrero una moción para pedir explicaciones a la alcaldesa, Inés Rey, sobre esta situación, pues considera que es la “responsable de la pérdida de 30 empleos en Alvedro”. Los populares denuncian que “la pasividad” de Rey “permitió a Vueling la pérdida de la base, del vuelo a primera hora a Barcelona, de la conexión con Heathrow o del número de frecuencias a Londres y Sevilla”. El PP recuerda su voto en contra cuando se decidió resolver el contrato con Vueling sin penalización, y señala que esta es una de sus consecuencias. La portavoz Rosa Gallego critica que “no hay un plan municipal para recuperar lo perdido”.