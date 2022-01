Diez años han pasado desde el trágico día en que tres policías nacionales intentaron salvar al estudiante eslovaco Tomas Velicky, pero el mar se llevó la vida de los cuatro. La Coraza ha sido esta mañana escenario del acto de homenaje a Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor, quienes perecieron ahogados al tratar de rescatar al universitario en medio de un fuerte oleaje. Ha sido una jornada muy emotiva, con muchos recuerdos y lágrimas de los familiares, que todavía sienten el dolor de aquel día.

Con una banda de música y agentes de la Policía Nacional, la alcaldesa, Inés Rey, intervino en el acto para recordar "una imprudencia que provocó una tragedia", aunque reconoció que "es difícil poner en palabras las emociones" que surgen al recordar aquel suceso. El Concello nombrará a los tres agentes fallecidos hijos adoptivos de la ciudad a título póstumo.

Fue un día muy complicado para las familias de los fallecidos, que continúan "ancladas" en aquel 27 de enero de 2012. La viuda de Javier López, Loreto, leyó una carta cargada de sentimientos, recuerdos y orgullo: "No creo que haya habido un día en estos diez años en que las familias no nos hayamos acordado de ellos". No quiso que el acto estuviera marcado "por la tristeza" sino que buscaba ensalzar "su actuación ejemplar y heroica".

También participó la subdelegada del Gobierno, María Rivas, que calificó la intervención de los tres policías de "acto heroico", y señaló que lo que ocurrió aquella madrugada fue "un ejemplo de amor y sacrificio". En representación de la Policía Nacional habló José María Esteban Corral, que hace diez años seguía, de lejos, esta tragedia "con incredulidad y horror".