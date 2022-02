Un paso adelante en el desarrollo de la estación intermodal se celebra desde hace dos años como un triunfo, especialmente por las fuerzas políticas de las administraciones implicadas en el proyecto. El último avance pasó ayer por el Pleno de A Coruña, en el que se aprobaron cuatro asuntos vinculados a la construcción de la futura infraestructura. Dos permitirán comenzar obras, en concreto la estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo para vehículos, que ejecutará la Xunta, y los elementos comunes de la remodelación de la estación ferroviaria de San Cristóbal; los otros dos acuerdos son por los cambios urbanísticos en las avenidas da Sardiñeira y do Ferrocarril con los que, respectivamente, el Concello podrá acometer los accesos a la intermodal y obtener, en cumplimiento de una sentencia judicial contra el plan general, suelo público para equipamientos y viviendas. El presupuesto de 2022, aún sin aprobar, incluirá una partida para el gasto municipal en estos trabajos de la intermodal.

El convenio de desarrollo que supondrá el inicio de las obras refleja que la administración local deberá invertir casi 800.000 euros en 2022 (788.100 euros) para contribuir a la financiación del área de intermodalidad junto a la Xunta y al administrador ferroviario, Adif. El PSOE y Marea Atlántica aún negocian el presupuesto, pero el concejal de Marea Iago Martínez adelantó en el pleno que el documento incluirá 800.000 euros para la primera anualidad de la obra de la terminal de buses y el parking y los elementos comunes de la reforma de la estación de tren.

El Gobierno local confirmó esta inversión poco después. En total aportará 14 millones de euros para el desarrollo de estas obras, uno para las zonas comunes a las dos terminales y trece para la estación de buses y el aparcamiento. El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, señaló que el proyecto de la intermodal opta a la obtención de fondos europeos Next Generation.

El PP había reclamado días antes al Ejecutivo local que hubiera fondos para el arranque de la intermodal, dado que el interventor municipal señalaba en el expediente de los convenios marco y de financiación de la infraestructura que en la actualidad no había “crédito adecuado ni suficiente”. La Xunta, además, precisa de la inyección del Concello para llevar su proyecto, ya aprobado, al Consello de Goberno, explican fuentes autonómicas.

Los populares se atribuyeron los avances acordados sobre la intermodal por ser el único grupo que dio el voto favorable a los cuatro asuntos, aspecto que recalcaron a lo largo de la sesión. Solo el PP respaldó el convenio marco entre el Ministerio, la Xunta, Adif y el Concello para dar cobertura a todas las obras de intermodalidad, que requería mayoría absoluta. “Cuando hay que estar con los coruñeses, somos los únicos que lo demostramos con los votos. Los socios progresistas del pacto a la coruñesa dejaron tirados a Inés Rey”, insistió la portavoz del PP, Rosa Gallego.

Marea rechazó el convenio marco por la desestimación de las alegaciones que presentó al documento, al oponerse al aumento de 5.100 metros cuadrados de aprovechamiento que se le conceden a Adif por la implantación de servicios lucrativos en la instalación; además se abstuvo en el acuerdo de financiación. “La intermodal es solo un edificio, no hace milagros”, comentó Martínez, que hizo un llamamiento a “rescatar el bus urbano, implantar un sistema metropolitano integrado de transporte público y un ferrocarril de cercanías”.

El BNG votó abstención en el convenio marco y en la modificación urbanística de la avenida do Ferrocarril, mientras que la edil no adscrita Isabel Faraldo también se abstuvo en los dos convenios. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, también cuestionó el aprovechamiento lucrativo por el efecto que causará en el “pequeño comercio del entorno”.

El cambio urbanístico en A Sardiñeira fue aprobado definitivamente y el de la avenida do Ferrocarril de forma inicial. Está pendiente aún el visto bueno final de la modificación del plan general para la propia intermodal, que ampara la ejecución de las obras, y que, de acuerdo con fuentes municipales, está muy próximo.

Acuerdo unánime para reclamar al Estado que invierta en mejorar el tren de cercanías

“Las necesidades de A Coruña y de Galicia en materia ferroviaria no se agotan con el AVE”. Con esta sentencia de Francisco Jorquera, el BNG defendió una moción que insta al Gobierno local a que demande al estatal una mejora general de los servicios que enlazan la ciudad con localidades cercanas como Ferrol y Lugo, así como un servicio de proximidad en A Coruña y su área de influencia con el aprovechamiento de las infraestructuras existentes que son útiles. La moción, con una enmienda de adición del PSOE aceptada, fue aprobada de forma unánime. Los grupos pusieron de manifiesto la escasez de frecuencias con Ferrol y la larga duración del trayecto. El PP recordó compromisos económicos del Estado cuando gobernaba que no se tradujeron en avances y el BNG exigió “hechos y no palabras” en la mejora del transporte por tren.