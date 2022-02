La alcaldesa, Inés Rey, presentó hoy su candidatura a la secretaría general de la Agrupación Socialista Coruñesa, cargo por el que competirá con Eva Martínez Acón, quien aspira a la reelección y que fue expulsada del Gobierno local en noviembre de 2020 por Rey tras un conflicto por el pago de las cuotas como militantes de los concejales socialistas. La regidora manifestó que concurre a este proceso con la "misma vocación integradora" que hicieron Valentín González Formoso y Bernardo Fernández para las direcciones gallega y provincial del partido y que propondrá una Ejecutiva local en la que se integren "todas las sensibilidades".

Al ser preguntada si incorporará a la dirección a miembros de la candidatura de Martínez Acón en caso de que obtenga la secretaría general, dijo simplemente que su lista "está abierta a todos los militantes que tengan algo que decir". Sobre su relación con la concejala, que permanece al margen del resto del grupo socialista y que ayer declaró que tiene un trato "correcto" con sus compañeros, Rey aseguró que es "cordial", al igual que con todos los militantes socialistas.

Tras haber afirmado que su voluntad es conseguir un PSOE coruñés "fuerte", eludió explicar si en la actualidad percibe que sea débil, así como si persiste el enfrentamiento entre los dos sectores del partido tras el conflicto surgido hace más de un año. Aunque no mencionó expresamente esa cuestión, defendió abandonar los "debates estériles que no aportan nada y no importan a nadie" y apostó por un PSOE "pegado a los problemas de la gente" y que "vaya en la misma dirección que el Gobierno local"

Rey declaró que su "único objetivo" es afrontar un reto "no personal, sino colectivo" para "consolidar el cambio en Galicia y la provincia" que se produjo con la renovación de las directivas del PSdeG y dijo querer recuperar "la voz de muchos militantes que tienen mucho que aportar". Recordó que las convicciones con las que ingresó en el partido hace veinte años "permanecen intactas" y calificó de "emotivo y especial" el día de hoy.