El portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, Luis Varela, insiste en que la plantilla no sabe de dónde vienen los ataques.

¿Cómo está la plantilla?

Nerviosa. Es cierto que estamos con negociaciones en la empresa, pero no estamos en conflicto. Nosotros no tenemos culpa de nada. Ayer de noche —por el miércoles—, la Policía Local vino para escoltar a los camiones. Lo agradecemos. Nosotros también denunciamos lo ocurrido. No estamos detrás de todo esto.

¿Qué están negociando?

El convenio colectivo. Hay incumplimientos de los derechos básicos y de la protección de la integridad física de los trabajadores, también se ha quebrantado el plan de igualdad. Son muchas cosas. Queremos ver si podemos llegar a un acuerdo con la empresa. Son negociaciones, no hay más. No estamos en conflicto. Este vandalismo nos deja fuera de juego.

¿El sabotaje puede venir de otros sindicatos?

No lo sé, pero no somos nosotros. Sufrimos averías y la maquinar está obsoleta, pero lo queremos arreglar mediante negociación.