Se espera lleno en el concierto que dará hoy C. Tangana en nuestra ciudad, lo que no puede dejar de complacerlo, pues todos los artistas quieren que su obra sea escuchada y que la gente pague cuantiosas cantidades por hacerlo. Pero un evento tangánico de estas características no podría menos que engendrar epifenómenos tangueros, y algunos tanganófilos aprovecharán la coincidencia con el Entroido para acudir al recital caracterizados de figuras de la mitología tangoide. No somos conocedores de ella, pues a nuestros oídos solo los arrulla el son de las teclas y las imprentas, pero tenemos noticia de disfraces que parecen sacados de El Vaquilla III: El Madrileño, La Húngara y La Viuda.