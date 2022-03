La ciudadanía coruñesa saldrá hoy a las calles bajo el lema Paz para Ucraína, saída negociada xa! en una marcha convocada por la Red Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio que partirá hoy a las 12.00 horas del Obelisco. A la veintena de organizaciones sociales, partidos y asociaciones que se anexionaron a la convocatoria inicial, se unieron otras quince en las últimas horas. Casi cuarenta entidades secundarán mañana la concentración en la que el asociacionismo coruñés y la comunidad ucraniana de la ciudad pedirán el cese de la actividad armada en Ucrania, la negociación de los gobiernos implicados y la solución pacífica a la escalada bélica. El músico y comunicador Xurxo Souto será el encargado de leer el manifiesto en el que se enumerarán las demandas de la comunidad.

Las asociaciones y colectivos que respaldan hasta el momento la iniciativa son Mundo sen Guerras e sen violencia, Foro Galego de Inmigración, Integra Coruña, Simbiose, Aire, Vangarda Obreira, Sen Valos, Solidariedade Galega, Refugees Welcome, Fotos contra a Guerra y RefuCoru. Junto a ellos, la Marcha Mundial pola Paz e a Nonviolencia, las asociaciones Campo de Pena-Palavea, Fuco Buxán y la Asociación Vecinal Castrillón-Urbanización Soto IAR. Asimismo, estarán Defensa do Común, UGT, CCOO, CGT, CIG, Marea Atlántica, BNG, Podemos y PSOE. También se sumaron Amnistía Internacional, Enxeñería sen Fronteiras, Families4 Peace, la ONG ¿Por qué no? , la Coordinadora Gallega de ONGs, VERDES EQUO Coruña, Forum Propolis y Solidaridad Internacional de Galicia.

La Diputación de A Coruña puso a disposición del Gobierno de España 80 plazas para acoger a personas refugiadas que vengan de Ucrania en las instalaciones de la residencia estudiantil del Instituto Rosalía Mera. Cuarenta de estas plazas tienen “disponibilidad inmediata”, en habitaciones y espacios ya equipados en el centro, según explicó el presidente del organismo, Valentín González Formoso, que indicó que el resto se repartirán, en función de las necesidades, en los centros de atención a menores de la Diputación y en otras instalaciones de su titularidad, como el edificio A Milagrosa de A Coruña.

Paralelamente, cientos de personas se acercaron estos días a la carpa instalada en la plaza de Lugo, organizada por ASV Eventos con la colaboración de Hambre Cero y el Concello, para donar alimentos, ropa de abrigo y otros enseres que viajarán a Ucrania en los próximos días.