La Cocina Económica reabre su comedor con casi el doble de usuarios que antes del COVID

El comedor de la Cocina Económica volverá a recibir usuarios tras dos años cerrado por culpa de la pandemia. Lo hará el lunes, con imagen renovada por la reforma, y con un incremento de personas que solicitan el servicio, pasando de las 220 de 2019 a las 350 actuales, según datos facilitados por el administrador de la Cocina Económica, Óscar Castro. “Haremos la inauguración este viernes con el Circo de Artesanos y recuperaremos el servicio el lunes, aunque seguiremos con el reparto de bolsas de menú porque en muchos casos lo prefieren”, explica.

La entidad trata de dar un nuevo paso hacia la normalidad. También prevé recuperar en próximos días el servicio de lavandería, que tuvo que paralizar por el coronavirus, pero no ha concretado una fecha. Los aforos y las restricciones obligaron a la Cocina Económica a cambiar su rutina. Cerró el comedor, pero el servicio siguió activo con la entrega en mano. “Cada día vienen 350 personas a recoger su menú. Fue muy complicado abrir en este tiempo, porque son personas que no conviven juntas y no podíamos seguir las medidas de los restaurantes y cafeterías”, detalla.

En este periodo, pudieron hacer obras de renovación del espacio, para darle “un aire más moderno y más funcional”. El lunes vuelve a abrir pero, en principio, con un solo turno para 40 personas, a pesar de que la capacidad es de 94 plazas. Antes de la pandemia se hacían hasta tres turnos. “Hicimos una encuesta a los usuarios para saber qué preferían, si coger el menú o quedarse en el comedor. La mayoría eligió la primera opción, así que calculamos que solo un 20% se quedará en el interior”, informa, y alerta de que “hay gente que tiene más dificultades para comer dignamente en el sitio donde reside”. Además, muchos usuarios se encuentran en situación de calle. Óscar Castro entiende que, con el paso del tiempo, la situación “se irán normalizando” y sumarán más usuarios al comedor.

Además, la Cocina Económica cuenta con el servicio de comida a domicilio, del que se benefician 220 familias. “Repartimos 900 raciones que hay que sumar a los menús que damos en puerta, por lo que son 1.300 raciones diarias”, comenta.

La pandemia provocó el incremento de usuarios aunque, reconoce Castro, se ha notado un “ligero descenso” en los últimos meses. La Cocina Económica cuenta también con un servicio de atención social, muy solicitado desde marzo de 2020. “Solemos atender a mil personas y durante el confinamiento, en la época más cruda da la pandemia, llegamos a 2.000. Todas las personas que dependían de la economía sumergida quedaron totalmente paradas. Ahí llegamos al pico máximo histórico de la institución, que se fue atenuando en 2021”, recuerda.

Poco más de la mitad de los usuarios son de origen español, pero el coordinador de la entidad asegura que “la tendencia está cambiando y cada vez hay más extranjeros”. El 30% de usuarios de la Cocina Económica es de origen sudamericano y un 20% de países del Este.