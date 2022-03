La hostelería convoca un paro patronal para el próximo lunes en apoyo a los transportistas

El presidente de la asociación de hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, adelantó ayer que este viernes, se reunirán todos los presidentes de las asociaciones de hostelería de Galicia para convocar un paro patronal el próximo lunes en apoyo a los transportistas autónomos que cumplieron ayer su noveno día de paro en protesta por la subida del precio del combustible. Cañete asegura que, por ahora, sus negocios no han tenido que cerrar por falta de suministros porque todavía tienen stock, aunque alerta de que faltan productos como el agua embotellada o la tónica, que sus proveedores ya no pueden surtirles.

Este paro patronal será de tan solo un día, el lunes 28 de marzo. Con esta jornada de puertas cerradas muestran su disconformidad con el precio de la luz y el gas, que han encarecido sus facturas. En el noveno día de paro de los transportistas autónomos, los mercados municipales tenían todavía género, aunque, según explicaban ayer, no tanto ni tan variado como habitualmente y a unos precios superiores a los que se suelen ver en estas fechas.

Pesca. El patrón mayor de la Cofradía de A Coruña, Felipe Canosa, explicaba ayer, antes de la manifestación que salió de las instalaciones portuarias frente a la Casa do Mar hasta la Delegación del Gobierno, que la flota de bajura estaba amarrada, al menos, hasta hoy y que también estaba suspendida la actividad de los percebeiros, que se unieron a las reivindicaciones de los transportistas autónomos el pasado lunes. Las asociaciones OPP13 y Pescagalicia —que representan a toda la flota de arrastre del litoral del Puerto de A Coruña— se unieron ayer al paro de la flota convocado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores a la espera de la reunión que mantendrá hoy el sector con el ministro de Agricultura, pesca y Alimentación, Luis Planas. Los trabajadores del mar solicitan ayudas directas “de forma inmediata” para poder paliar la subida del precio del carburante y que salir a faenar no suponga tener pérdidas.

En el mercado de San Agustín y también en la plaza de Lugo había ayer pescado fresco, ya que hubo una subasta muy reducida de pescado en la lonja. Al menos cuatro barcos decidieron salir al mar para abastecer a los mercados. En los mostradores había rape, había sargo, choupas, truchas y también meigas. Lo que no había, según se quejaban ayer las vendedoras, era clientes, que pensaban que no se encontrarían nada en los puestos y ya no habían bajado a hacer la compra al mercado.

Pollos. En la puerta del local de asado de pollos Don Pollo 2, en la calle Ramón y Cajal, la puerta estaba ayer cerrada “por falta de suministro” y sin anuncio de cuándo podrían retomar el servicio. En el puesto O poliño tolo, del mercado de San Agustín, Luisa Mosquera, no tenía ayer productos procesados de Coren, que suele tener en el mostrador, como las pechugas de pavo y las chuletas de pavo adobadas, que ya faltaron la semana pasada. “Hasta hoy no ha faltado suministro de pollo. A mí me trajeron lo que pedí, pero a una compañera solo le trajeron la mitad y hoy fue la primera vez que no nos aseguraron que mañana vaya a haber suministro”, explicaba ayer Mosquera. No hubo falta de producto, pero los comerciantes se quejaban ayer de que se habían incrementado en tan solo 24 horas los precios, hasta 85 céntimos en el kilo de pollo de crecimiento lento, el que Mosquera recomienda por ser “de calidad sin ser muy caro”.

Y ese precio lo ha tenido que repercutir en el producto. “La pechuga que el sábado costaba doce euros, hoy la tuve que poner a trece”, comentaba ayer. No hizo lo mismo con el conejo, que ha tenido dos subidas, pero ha conseguido mantenerlo “ganando menos y sin perder”, aunque teme que, si se lo vuelven a subir, tendrá que encarecer el género, porque no podrá asumir ella un tercer incremento de la carne. Tampoco sabe qué llegará esta mañana cuando venga el comercial de los productos elaborados que pone en el mostrador, si tendrá el surtido que precisa o si le dirá que no tiene género. La falta de variedad de pescado, según relata Mosquera, ha beneficiado a los otros puestos, sobre todo de carne y pollo, que han vendido más.

Farmacia. Las oficinas de farmacia en la ciudad aseguran que no han tenido problemas de suministro de medicamentos a pesar del paro de los transportistas autónomos, ya que las cooperativas están sirviendo estos productos con normalidad. Algunas de ellas, sin embargo, sí que están notando los efectos del paro con otros pedidos que no son medicamentos, según indicaron ayer fuentes del Colegio de Farmacéuticos.

Hostelería. Los locales de hostelería, según indicó ayer Cañete, están tirando de stock y de imaginación para sacar sus negocios adelante, cambiando las cartas para sustituir algunos de los platos que ya no pueden hacer porque no tiene género. En A Parva, en el mercado de San Agustín, faltaban ayer los yogures y las patatas fritas.