La flota estima que la campaña de la sardina repetirá o mejorará la anterior tras los tres primeros días

Los cerqueros coruñeses arrancaron esta semana la campaña de la sardina. En torno a una decena de barcos han sido los primeros en llevar a la lonja de A Coruña las primeras capturas, que después de tres días de faena asciende a unas 10 toneladas diarias. Una buena parte de la flota, que normalmente cuenta con medio centenar de embarcaciones, todavía no se ha sumado a la pesca de la sardina porque están inmersos en el final de la campaña de la caballa en Asturias y en la Mariña lucense.

“Por ahora los precios son aceptables, entre 1,80 y 2,50 euros el kilo” asegura Juan Carlos Corrás, presidente de la Lonja de A Coruña. En 2021 se pescaron 2.500 toneladas de sardina en “un buen año” para la sardina y este año confían en “repetir o mejorar los datos”. Desde la lonja coruñesa esperan que la campaña se desarrolle con normalidad y aseguran que las sardinas estén listas para disfrutar de las hogueras de San Juan con las sardinas” que desembarcarán en el puerto coruñés.

El resto de la comarca también ha comenzado con la campaña. En Sada dieron el pistoletazo de salida con tres barcos, que han llevado la captura a la lonja coruñesa. “La sardina ha coincidido con varios barcos en el Cantábrico centrados en la anchoa y la caballa”, asegura Alberto Castro, secretario de la cofradía de Sada. Además, en la jornada de este miércoles, también apareció bocarte, protagonista de las capturas de la jornada. Consideran que todavía es pronto para valorar y que los días más intensos de la campaña llegarán a finales de mayo y en el mes de junio para las fiestas de San Juan.

El inicio de la faena de la sardina coincide con el final la pesca de la xarda, que este año arrancó más tarde de lo normal, a finales de marzo, y lo hizo antes en Asturias y Lugo. Los precios de la caballa rondan los 1,20 y 1,30 euros el kilo. Los marineros coruñeses lamentan las cuotas, que consideran insuficientes: “Los científicos son los que mandan para la recuperación de la especie pero creemos que se podría aumentar un poco la cuota”. También pesa la multa comunitaria por sobrepesca, que asciende a 4.400 toneladas en 2022. La previsión es positiva de cara a las próximas campañas de xarda. “El año que viene esperamos una mejora, ya que la sanción se reduce a 260 toneladas”, apunta Juan Carlos Corrás.

El sector de la pesca ve insuficientes las ayudas del Gobierno para el combustible

Los pescadores mantienen su actividad con las nuevas ayudas del Gobierno respecto a los combustible que califican de “insuficientes”. Torcuato Teixeira, secretario general de Pescagalicia, opina que “nadie va a decir que los 20 céntimos no vienen bien, pero son insuficientes porque el rango en el que se mueve el precio del combustible es demasiado elevado”. Asegura que la reducción del precio no les resulta útil a los profesionales del sector. “Un arrastrero que puede tener una factura de 30.000 euros al mes en combustible, cuando hace diez meses era la mitad” afirma Teixeira, que añade que el paquete de medidas aprobadas “van a tener que replantearse” en el próximo mes y medio, antes del mes de junio. Desde la cofradía de pescadores de Sada también consideran escasas las medidas, que solo “ayudan a mitigar un poco el precio”, afirma el secretario de la cofradía, Alberto Castro. Por el momento no se están planteando nuevas movilizaciones entre los trabajadores del sector, sino que esperan “que el Gobierno se de cuenta de que el plan para el sector pesquero es insuficiente”, indica el secretario general de Pescagalicia. Una de las medidas que proponen desde es poner cotas el precio del combustible, alrededor de 40 y 50 céntimos. “Sería una medida muy efectiva, que daría seguridad a las empresas al no estar con el corazón en un puño si salta otra guerra o una gestión de geopolítica que haga saltar por los aires el precio del combustible”, apuntan desde Pescagalicia. Otra forma de paliar los efectos de la subida del precio de los combustibles es el aumento de las cuotas de algunas especies. “Si tuviésemos una cuota suficiente, quizá las ayudas del combustible no harían falta”, sentencia Teixeira.