El ciclo metropolitano pola Igualdade na Música e nas Artes Elas son artistas regresa en su quinta edición con una veintena de espectáculos musicales que se programarán hasta el mes de noviembre en A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo, Betanzos, Bergondo, Oleiros y Sada. Los conciertos arrancarán el próximo 23 de abril con la artista madrileña Ede y su banda sueca The Riven, que actuarán en A Fábrica de Oleiros. El 27 de mayo estará Silvia Penide en el auditorio municipal de Arteixo; Aldaolado ofrecerá un concierto el 3 de junio en Carral; Sandra Calderón el 11 de junio en el anfiteatro parque da Igrexa de Cambre; Aida Saco el 20 de julio en el Jazz Filloa de A Coruña; Blues do País y Laura Romero con el proyecto ‘Músicas galegas ilustradas' el 13 de julio en la plaza de Azcárraga; la exposición y taller de ilustración de carteles de Rebeca Losada en las casas museo de María Pita y Casares Quiroga durante todo el verano; la obra de teatro The Witch con Diana Sieira el 9 de septiembre en la sala Xulio Cuns de Betanzos; los canadienses ByWaterCall el 16 de septiembre en la Mardi Gras; Leticia Rey el 28 de octubre en el auditorio del edificio de usos múltiples de Culleredo; y Ana Curra el 29 de octubre en Garufa Club. Para el colofón final a esta edición, el 19 de noviembre se celebrará una gala en el centro Ágora con las actuaciones de Carolina Rubirosa y Ángeles Dorrio, entre otras. Habrá un bis con MJ Pérez, ganadora en 2021 del Premio Martín Códax a la mejor cantautora gallega, el 26 de noviembre en el auditorio A Senra de Bergondo, aunque la organización explica que el cartel todavía no está cerrado.

En la presentación de ‘Elas son artistas’ celebrada esta mañana en el teatro Colón, la artista Gosia Trebacz puso su marca al Renault Clío E-Tech, cedido por Caeiro. El vehículo eléctrico recorrerá el área metropolitana y se irá pintando en cada uno de los espectáculos programados. El ciclo nace para reivindicar la igualdad y como homenaje a la mujer creadora. En sus cuatro ediciones anteriores, ha dado trabajo a 328 personas entre artistas, personal técnico y gestoras. Además de recibir apoyo institucional de concellos, cuenta con el patrocinio de empresas como Gadis y Caeiro y colaboradores como MIM (Mujeres de la Industria de la Música), AIE ( Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), Coca-Cola y la República Musical Mardi Gras. También la Secretaría Xeral de Política Lingüística colabora en los espectáculo que se realizan en gallego.