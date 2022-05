Dieciocho micros para la canción de autor en la sala Mardi Gras

El de cantautor es un oficio íntimo que demanda cercanía al oyente, una dedicación artística que utiliza las canciones para comunicar y reflexionar. Ese vínculo une al artista con su público y también a los cantautores entre sí; y en A Coruña no son pocos. Este sábado a la diez y media tienen cita casi una veintena, todos juntos, en la sala Mardi Gras, donde uno de sus exponentes, César de Centi, organiza un concierto colectivo con sus amigos y compañeros de micrófono y pasión.

A De Centi, con más de dos décadas de recorrido en los escenarios gallegos y españoles, le acompañarán con voces instrumentos Astrogirl, Brais Morán, César Morán, David Prado, David Taboada, Fer Ruiz, Jose Brea, Juan de Nós, Juan Cordonié, Keenan Elman, Luis Moro, Mamen Bazarra, Marcos Mella, Miguel A. Suarez, Nana Swan, Nando Deibe y Vizcaíno. Son 18 en total: César de Centi & Friends.

El encuentro es el quinto promovido desde hace años por el músico coruñés con el mismo formato, el primero que se celebra en la Mardi Gras y el que congrega al mayor número de autores. “¿A quién puedo llamar?, me pregunté, y llamé, con vergüenza, a un montón. Se me fue de las manos, pero me sorprendió que accedieran tantos, y hubo algunos que se quedaron fuera porque no pueden estar”, explica De Centi.

Parte de los convocados son músicos con canción de autor muy próxima a la del anfitrión, aunque hay otros que se apartan de su estilo pero con los que en el escenario ha tenido muy buena sintonía a lo largo de los años. “Una de mis máximas recientes es no acomodarme, sino probar cosas nuevas y experimentar. Por eso seremos variedad de cantautores”, avanza De Centi, que al comienzo de este año giró durante un mes junto al madrileño Tato López por Argentina y Uruguay.

El set list incluirá sobre todo canciones del repertorio discográfico de César de Centi, cada una con la compañía del guitarrista Fer Ruiz y de uno de sus amigos invitados, en algún caso dos, como Nando Deibe y Miguel A. Suárez o Luis Moro y Keenan Elman, con quienes interpretará también temas ajenos. Como ocurre en otras veladas musicales de este tipo, está previsto que todos los músicos se arrimen los unos a los otros al final de la sesión sobre el escenario para despedirse con una canción.