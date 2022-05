El Ejecutivo municipal aprobará hoy la resolución del contrato que Arias Infraestructuras ganó en octubre de 2020 para ejecutar la reforma del campo de fútbol de Eirís, cuyos trabajos paralizó hace más de un año y no retomó. La decisión, que pasará por la Junta de Gobierno Local, se apoya, entre otras razones, en el incumplimiento de la obligación principal del contrato y en la declaración de concurso de acreedores e insolvencia por parte de la constructora, situación en la que entró a comienzos de este año.

El Gobierno local también tumba el recurso de reposición interpuesto por Arias contra la resolución por la que hace dos meses el Concello le impuso una sanción económica por incumplir reiteradamente las órdenes de reiniciar las obras del campo de Eirís. Esta decisión supone el mantenimiento de la penalización por importe de 44.506 euros por no continuar los trabajos.

El Concello requirió a Arias que retomase las obras, adjudicadas por 1,07 millones de euros, después de que a mediados del año pasado resolviese problemas técnicos surgidos en los trabajos, que se paralizaron durante meses. La constructora, que también alegó que no podía asumir la actuación debido el encarecimiento del precio de los materiales durante 2021, no lo hizo y en septiembre solicitó la resolución del contrato argumentando causas no imputables a la empresa.

El Concello abrió expediente sancionador a Arias ante la negativa de seguir la obra, que estaba previsto que durase ocho meses, aunque le rebajó de 55.853 a 44.506 euros el importe de la multa. La empresa se negó a pagar y presentó un recurso que la administración local desestima ahora. La resolución señala que Arias comete un error en el cómputo del tiempo transcurrido desde el inicio de las obras hasta su interrupción y recuerda a la empresa que la ejecución del contrato debe realizarse a su riesgo y ventura, por lo que la contratista asume tanto el mayor beneficio como la mayor pérdida derivada de su actividad en la ejecución de los trabajos.

Préstamo de 21,3 millones

La junta de gobierno aprobará hoy la solicitud de un préstamo por valor de 21,3 millones de euros con los que disponer de fondos para futuras actuaciones. La contratación se realizará por lotes de 11,1 y 10,2 millones a través de un procedimiento de adjudicación mediante la licitación del crédito.

Luz verde a Luckia para levantar un edificio de oficinas en Agrela

El Ejecutivo local dará hoy luz verde, con la aprobación de la concesión de una licencia de obra, al proyecto de la empresa coruñesa Luckia, dedicada al juego y las apuestas, de construir un edificio destinado a oficinas y aparcamiento en la calle Severo Ochoa, en el polígono empresarial de Agrela. El inmueble de Luckia tendrá tres sótanos, planta baja y tres alturas y se levantará sobre una superficie de 12.147 metros cuadrados. El estacionamiento contará con 324 plazas. El proyecto, redactado en diciembre del año pasado, se levantará sobre terrenos hoy ocupados por una nave y edificaciones, para las que ya ha sido concedida una licencia de derribo. El presupuesto de ejecución de las obras es de 10,49 millones de euros. El plazo para iniciar las obras será de seis meses computados desde el día siguiente al de la notificación de la licencia. El periodo estimado de ejecución de las obras será de 24 meses a partir del día siguiente al de la notificación del permiso municipal.