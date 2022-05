La especialización y la alta inserción laboral, detrás del alza de la demanda de los ciclos de FP

“Cada ciclo que impartimos tiene unas treinta plazas y recibimos aproximadamente 200 solicitudes”, dice el jefe de estudios del instituto Fernando Wirtz, Ceferino López. Actualmente, la Formación Profesional se encuentra en un buen momento, tanto de prestigio como de inserción laboral y eso hace que los alumnos y alumnas tanto los que acaban Secundaria, como los que terminan Bachillerato se inclinen por estos ciclos para abrirse un hueco en el mundo laboral. También es la opción para aquellos que llevan años trabajando en un sector, por ejemplo, el audiovisual, y que necesitan el título para poder presentarse a oposiciones o para poder progresar en sus profesiones.

Los datos publicados por el Ministerio de Educación revelan que el número de alumnos de nuevo ingreso en ciclos de Grado Medio de FP en la provincia de A Coruña ha aumentado un 20% en solo un curso, tal y como informó ayer este diario, pasando de los 4.369 estudiantes de nueva matriculación que se registraron en el curso 2019-2020 a los 5.275 del 2020-2021.

Para Nacho Romero, que es el director de la Escola de Imaxe e Son, el incremento de los alumnos no es “una moda”, sino que es una constante y es que, desde 2009 la matrícula ha subido un 70%. “Hay una apuesta clara de la Xunta y de la empresa privada por los ciclos formativos, estamos recibiendo inversión y medios. Está en auge por la calidad de la enseñanza y porque la empresa demanda estos profesionales, salen bien formados en las áreas que necesitan”, comenta Romero que, como Luis Quintana, que es el secretario del Centro Integrado de Formación Profesional de Someso, alerta de que los centros se están quedando pequeños para tantos alumnos. “Estamos bien, pero podríamos estar mejor, nos haría falta más inversión en tecnología y digitalización, crecer no tenemos para dónde”, comenta Quintana.

“Nosotros, que no somos de los que más inserción laboral tenemos, estamos en un 76%, los alumnos de los ciclos de otros ciclos, como los de marítimo-pesquera están en el 90%. Nosotros tenemos una demanda altísima, como siempre, desde que se abrió el centro, porque son unos estudios que gustan a la gente y siempre hay alumnos que se quedan fuera. El que más demanda tiene ahora es el de Animación en 3D, que lo tenemos duplicado”, relata Nacho Romero, que explica que su alumnado siempre fue heterogéneo y que, los jóvenes que se matriculan por primera vez en el horario de mañana son estudiantes que llegan directos desde Bachillerato, de modo que sus ciclos son “la primera opción” y no una alternativa después de no haber conseguido entrar en los grados de Periodismo o en Comunicación Audiovisual.

El jefe de estudios del Fernando Wirtz prevé que durante el próximo curso se doble el número de alumnos que cursan a distancia algunos de sus cursos, como Gestión administrativa y Administración y finanzas, que pasan de cincuenta a cien plazas. El curso que viene impartirá también, por primera vez, el curso de especialización dual —que es el equivalente a un máster, pero en la Formación Profesional— de Big data e Inteligencia artificial.

“Algunos de nuestros alumnos pasan antes por la universidad, no sé si acaban o no, y después se matriculan en FP y eso es por la calidad de los estudios y también por el acceso inmediato al mercado de trabajo, porque el mundo de la empresa está valorando especialmente la FP y los profesionales que salen de nuestros centros tienen prestigio con respecto a épocas anteriores”, comenta Ceferino López.

Luis Quintana, del CIPF de Someso, indica, además, que ha crecido mucho la FP básica, que es la que eligen los estudiantes que buscan sacarse la ESO con estudios de Formación Profesional, también la matrícula de los que quieren compaginar sus estudios con su vida laboral y familiar. Para ellos, está la opción modular, que permite hacer los ciclos por partes y durante varios años. “Suelen ser adultos los que eligen esta opción y la de estudiar a distancia porque son más cómodas para seguir formándose”, relata. En su instituto ofrecen, entre otros, cursos de edificación civil, de fabricación mecánica, de construcción metálica, también de automoción y de imagen personal.