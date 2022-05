Siempre hay alguien que destaca entre los atrevidos surfistas, los bañistas de invierno y las autodenominadas sirenas del Parrote. Una pareja de aguerridos (y no muy experimentados) aspirantes a lobos de mar captó la atención de dos viandantes que paseaban por el paseo marítimo, que no dudaron en inmortalizar la escena y captar al par de marineros de agua dulce peleando contra la fuerza del elemento por sacar una pequeña lancha de remos a la mar. Un propósito que, tras no pocos intentos, no fueron capaces de conseguir. El momento se viralizó en redes sociales, aunque no está claro si por la gracia de la misión frustrada o por las risas ahogadas de los operadores de cámara.