Hoy en día, o estás en Internet, o no existes. Es la máxima de cada vez más negocios, que no conciben prosperar en sus aspiraciones sin presencia en el todopoderoso Google, primera y fundamental estrategia para captar clientela. No obstante, existen ocasiones en las que el gigante de las búsquedas tiene puntos ciegos, y a veces hasta se equivoca. Es el caso de la peluquería Celme, que aparece en la web mal ubicada con respecto a su posición real. Sabedora de esta circunstancia, la gerencia de la peluquería ha corregido el error con mucho humor y con el siguiente cartel: “Google no nos quiere ubicar bien, pero estamos dentro de la plaza, esperándoos con una sonrisa y listas para hacer magia”.