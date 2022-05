La tasa de coruñesas con protección policial por violencia de género supera en un 41% a la gallega

El municipio de A Coruña cuenta actualmente, de acuerdo con estadísticas del Estado a las que ha tenido acceso este periódico, con 536 casos activos de violencia de género: esto es, mujeres que, por estar amenazadas por sus parejas o exparejas, reciben protección policial a través del Sistema de Seguimiento Integral o Sistema VioGén, organizado por el Gobierno. La cifra supone 218 casos por cada 100.000 coruñeses, una tasa un 41,5% superior a la media gallega, de 154.

Aunque el inspector de la Policía Nacional Francisco Ares, miembro de la unidad especializada de violencia contra la mujer, considera que la tasa de la ciudad no permite “inferir” que en A Coruña haya más casos que en otras partes de Galicia, ya que no se sabe cuál es el número de víctimas no detectadas, el índice es el segundo más alto de las grandes ciudades gallegas. Tan solo la supera Lugo, con unos 238 casos por cada 100.000 habitantes.

En Vigo y Pontevedra las tasas son, respectivamente, de 104 y 98 casos por 100.000 vecinos, menos de la mitad que la coruñesa. Ourense no llega al 70% de los casos de A Coruña en relación a su población, con unos 149 por 100.000 habitantes, y tanto Santiago y Ferrol se quedan en cerca de 171 y193, respectivamente.

El sistema VióGen se ocupa de centralizar la información en los casos de violencia de género y organizar su seguimiento policial, y, aunque lo organiza la Policía Nacional, en A Coruña colaboran desde hace un año dos agentes de la Local. Uno de ellos es el oficial José Lago, que explica que entre ambos “tenemos 81 víctimas asignadas”, de las que calcula que “el 95% tienen medidas [judiciales] vigentes como órdenes de protección o alejamiento”.

Cuando una víctima se incorpora al sistema, se la vincula a un agente al que puede llamar “cuando lo necesite”, para realizar consultas, denunciar situaciones de riesgo o preguntar por “dudas relacionadas con su agresor”. Los agentes les dan pautas para mejorar su seguridad, desde instrucciones en el uso de teléfonos móviles a cómo variar sus itinerarios.

Además, los policías clasifican los casos en función del nivel de peligro al que se ve sometida la víctima. La Policía Local lleva sobre todo casos de riesgo bajos, aunque en algunos han variado las circunstancias y subieron a altos o extremos. Sigue llevándolos el mismo agente, para no romper la relación de confianza “total” entre este y la víctima.

Los agentes tiene formación específica y realizan, además, consultas periódicas con las mujeres protegidas para evaluar el riesgo al que se ven sometidas. En los casos extremos, cada tres días o menos.

El Concello mantiene un Centro de Información a las Mujeres (CIM) en la calle Hortensias, 11, que, según indica la jefa de servicio de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, Lorena Aránzazu Abad, “por desgracia” trabaja sobre todo en temas de violencia de género.

En este centro, al que se puede contactar en el teléfono 981 184 356 y en el correo cim@coruna.es, se ofrecen servicios jurídicos y psicológicos a las víctimas de violencia de género, acompañándolas en la denuncia. También soporte económico y lugares en los que refugiarse: “Si una mujer no está segura se le busca una casa de acogida para ella y sus hijos aquí o en otra ciudad, dependiendo del caso” , señala Aránzazu.