La saxofonista Sophie Simonds no estará en las emisiones televisivas de Got Talent. Hace unas semanas, la artista londinense afincada en A Coruña fue seleccionada para representar a la provincia en el programa de Mediaset. Sin embargo, para salir en las galas televisadas necesitaba ser una de las diez artistas más votadas por los usuarios en internet, algo que no consiguió.

Pese a la eliminación, la saxofonista está muy agradecida por la experiencia. “He conocido a gente encantadora y me han dado oportunidades increíbles”, comenta Simonds. La repercusión de su participación en el concurso de talentos le ha ayudado en sus actuaciones en la calle y en las redes. Aunque la situación le ha resultado positiva, no tiene intención de aspirar a otro programa. “Es mi primer y último concurso de televisión”, asevera. Ahora, su ilusión es seguir iluminando las calles de la ciudad con las notas de su saxofón.