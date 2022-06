El PSOE ha presentado una enmienda a la moción conjunta presentada por la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, y los grupos municipales del BNG y de Marea Atlántica para la realización de una consulta pública sobre el futuro de los muelles interiores, que eliminaba del texto este referéndum y que solicitaba la creación de un nuevo marco para la reordenación de la fachada marítima. A pesar de que los grupos que presentaron la moción no aceptaron esta enmienda, el texto prosperó gracias a los votos favorables del PSOE y la abstención del PP, de modo que no hay acuerdo plenario para la realización de una votación que muestre el posicionamiento de la ciudadanía sobre los muelles que pierden su actividad portuaria por su traslado a la dársena exterior de Langosteira. La moción conjunta recogía la propuesta de la Comisión en Defensa do Común, que aboga por la realización de una consulta pública, tal y como se había aprobado ya durante el anterior mandato, con Marea Atlántica en la Alcaldía.

En directo: pleno en A Coruña "Sorprende la aversión de este Gobierno a preguntarle a la ciudadanía", ha dicho la portavoz de Marea Atlántica, María García, que ha defendido en su turno de intervención que han sido los vecinos y vecinas los que cuestionaron los convenios de 2004. "Ahora nadie los defiende, pero cuidado, porque siguen en vigor", ha alertado García. Para la portavoz del PP, Rosa Gallego, la abstención de su partido se debe a que el acuerdo plenario para que los terrenos sean públicos y de uso público está ya tomado, incluso también que el Estado condone la deuda, y que "solo hay que ejecutarlo". Ha incidido también en que será necesario un acuerdo político y consignación de presupuesto para la urbanización del suelo liberado. El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz Gallego, ha defendido que no se realice la consulta pública sobre el futuro de los muelles alegando que las iniciativas desarrolladas en este sentido durante el pasado mandato no había conseguido un gran respaldo y que la participación había sido escasa. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha incidido en la necesidad de que sea la ciudadanía la que se posicione sobre este tema y también en la de la creación de un consorcio para definir el futuro de estos terrenos.