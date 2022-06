“Voy a intentar que el polígono se gestione como una empresa”

Lucía López Teijeira, que es la nueva presidenta de la comunidad de propietarios de Pocomaco tras la renuncia de Ricardo Tormo, explica cuáles son los principales objetivos que se plantea.

¿Qué retos se marca a corto y medio plazo?

El principal es que el Ayuntamiento recepcione el polígono y firmar el convenio. Es el principal reto sobre el que tenemos que trabajar. Después, conseguir que nos doten de un sistema de transporte público que haga que nuestros trabajadores puedan acceder al polígono y a sus puestos de trabajo de una manera más eficiente sin traer su vehículo privado. Nos hace falta un transporte urbano que cubra toda la extensión del polígono. Más a largo plazo, construir nuestra nueva sede social, que se expropió cuando se construyó la tercera ronda. Y a más corto plazo, el impulso a la cuarta ronda porque nos permitiría mejorar nuestra manera de acceder al polígono y daría acceso a Vío.

El primero que citaba, el traspaso del polígono al Ayuntamiento, ¿cómo se encuentra exactamente?

Se está trabajando sobre un borrador de convenio, que está encima de la mesa con varios puntos en negociación. Estamos más cerca que nunca, eso es verdad, pero aún no está firmado y seguimos negociando.

¿Apuesta por una gestión continuista?

Continuista en el sentido de que queremos conseguir unos objetivos que me he planteado yo al llegar al cargo. Esos objetivos están sobre la mesa desde hace tiempo y hay que conseguirlos. Continuista en ese aspecto, sí; continuista en otros, no. Voy a intentar que el polígono se gestione como se gestione una empresa. Hasta ahora se han hecho cosas muy buenas, pero hay cosas que se pueden mejorar, y eso es lo que vamos a intentar romper con lo que se hacía hasta ahora.

¿Por ejemplo?

El polígono tiene cuarenta años y hay objetivos que llevan casi desde el principio. Las negociaciones con una institución pública son lentas, pero hay cosas que sí se podrían agilizar.

¿Qué beneficios implicaría que el polígono fuese de gestión pública?

Para las empresas que estamos aquí el principal beneficio es que los mantenimientos de las partes públicas del polígono serían a cargo del Ayuntamiento.

Habla de mejorar la movilidad del polígono. ¿Hay conversaciones con el Ayuntamiento?

Desde que llevo en el cargo, he tenido una reunión con la mesa de la movilidad del Ayuntamiento para tratar este tema porque nos interesa que el bus urbano, que llega al polígono pero no a la totalidad, amplíe su ruta y sus paradas. El polígono es muy grande. Si te dejan a medio camino de tu empresa, a lo mejor es media hora andando. Entonces la gente no se lo plantea porque no hay opción.

Desde 2020 hay una línea de bus de la Xunta. Según los datos, hay una media de diez viajeros al día. ¿No es una cifra baja?

Aunque entre al polígono, entra hasta la glorieta de Casa Juana y sale hacia Mesoiro, y no vuelve al polígono. En mi empresa, que está más al fondo del polígono, no me planteo venir en bus porque si me deja ahí tengo que seguir andando. En verano, a lo mejor, te lo tomas como un paseo porque es de día, pero lloviendo y en invierno no lo puedes hacer.

Y lo mismo con la línea urbana.

Paran en el mismo sitio y salen por el mismo sitio.

Comentaba que quiere dar un impulso a la cuarta ronda porque ahora el acceso a Vío se realiza a través de Pocomaco. ¿Esta situación genera problemas en el polígono?

A día de hoy no hay problemas. No queremos que esto siga en el tiempo porque no es lo lógico, porque los viales de Pocomaco son privados de uso público, y pueden acceder a Vío través de ellos. En Vío no hay un gran número de empresas instaladas y no genera ningún problema. ¿El día de mañana si se comercializa todo el suelo de Vío? Si se comercializa todo el suelo de Vío y no se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento para que Pocomaco sea recepcionado, pues sí que sería un problema. No puede ser que todas las empresas de Vío accedan a Vío a través de Pocomaco.

¿Cómo se ha llegado a esta situación un poco absurda en la que el único acceso a Vío, promovido por el Ayuntamiento, sea a través de un polígono privado?

Quizá eso tendría que explicarlo el Ayuntamiento. ¿Por qué ha dado licencia de construcción en Vío sin tener acceso? Este acceso es de uso público y pueden acceder. Tampoco es cómodo para Vío. Si me planteo comprar una parcela en Vío para instalar mi empresa, lo primero que miro es cómo accedo y cómo sacar mi mercancía. Si no tengo más que un acceso por el polígono de Pocomaco, que ya tiene el problema de movilidad con 27.000 vehículos entrando, te limita. Hay horas punta en las que el acceso a Pocomaco es complicado. La cuarta ronda aliviaría esa situación, tanto la nuestra como, principalmente, para el futuro de Vío.