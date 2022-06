Una de las obras de Picasso que dan muestra de su influencia gallega y de su etapa en A Coruña formará parte de la gran exposición dedicada al artista que el Museo de Belas Artes de A Coruña inaugurará en 2023. Se trata de un cuadro titulado Instruments et musique et compotier sur une table y es una obra que representa la figura de un gaiteiro. Pertenece a la Fundación FABA -institución belga-, aunque está depositada en el Museo Picasso de Málaga, y ahora la Xunta de Galicia acaba de alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía para su préstamo con motivo de la exposición conmemorativa del 50 aniversario de la muerte del artista que acogerá A Coruña el próximo año bajo el título Picasso, blanco no recordo azul. A Coruña 2023.

El acuerdo de préstamo ha sido alcanzado tras una reunión en Sevilla entre el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y la consejera andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. Ambos han establecido distintas vías de colaboración sobre proyectos culturales estratégicos, según ha informado hoy la Xunta. El encuentro también sirvió para avanzar en distintas colaboraciones entre centros expositivos de Galicia y Andalucía "para incorporar otras piezas relevantes en la trayectoria artística de Picasso, como óleos sobre lienzo, libros ilustrados o litografías actualmente en el Museo Casa Natal Picasso o en el Museo Provincial de Málaga, entre otros", añaden desde el Gobierno gallego. “Divulgaremos la etapa gallega de Picasso, quizá una de las más desconocidas dentro de su amplia trayectoria", proclama el titular de Cultura de la Xunta. Formación en A Coruña Con la incorporación de esta pieza, la exposición en la que trabaja la Xunta avanza en su diseño. La muestra formará parte de los actos que se celebrarán en 2023 con motivo del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso dentro do Anniversaire Picasso 2023, que conmemorarán conjuntamente España y Francia en sus museos y ciudades picassianas. La exposición que impulsará la Xunta en A Coruña estará comisariada por Antón Castro, Malén Gual e Rubén Ventureira. Abarca las etapas fundamentales de su producción y para cada una será seleccionada por lo menos una pieza maestra que se relacionará con otras de su período de formación en Galicia.