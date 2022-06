“Me quité una espina muy grande cuando fui telonero de Bob Dylan”

Alberto Romero es Capitán Cobarde. Pero también fue Albertucho. Y de todos ellos hay algo en sus discos. Ahora está de gira y hace parada en la sala Mardi Gras este sábado (22.00 horas). Es, como él mismo dice, el hombre orquesta, pero también tiene tiempo para lanzar un podcast y escribir un libro.

En septiembre publicó Camino de vuelta. ¿Cómo está siendo presentar estas canciones en directo?

Estoy yendo en mi rol de hombre orquesta, con el bombo, la pandereta, las armónicas, guitarras flamencas y la acústica. Es un concierto con mucha dinámica, con mucho folk, con flamenco e incluso rockero. Soy una sola persona encima del escenario pero tengo mucha energía.

Hay quien trata de definir su estilo, que va, como dice, del rock al folk, siempre con un toque andaluz. ¿Cómo lo explica usted?

Al final uno tiene la identidad que tiene y va buscando su camino. La música que yo he escuchado de toda la vida siempre ha sido el rock clásico y el folk americano. Luego está la música de mi tierra, el flamenco. Cuando uno compone canciones tira de lo que le gusta, de las influencias, del acento y de la manera de ser, que es lo que te hace sonar como tú eres.

Ese álbum, Camino de vuelta, ¿es un resumen de su carrera?

Sí. En este camino nos vamos encontrando muchas cosas y es verdad que los últimos trabajos que hice estaban más pegados al bluegrass o al folk ortodoxo, pero en este me reconcilio con el pasado y lo junto todo. Busqué que Diego Pozo, de Los Delincuentes, fuera el productor porque quería que tuvieran mucho protagonismo las guitarras flamencas y las eléctricas. El productor perfecto era él porque es como yo, muy rockero y muy sureño.

Su alter ego es Capitán Cobarde. ¿Por qué ese nombre?

El Capitán Cobarde es una ironía. Yo estuve muchos años con el nombre artístico de Albertucho y saqué un disco que se llama Palabras del capitán cobarde. Es una ironía porque en nombre de los valientes se han conquistado países y se han eliminado razas. Esa falsa valentía. A los que han huido de las balas se les ha llamado cobardes, pero a lo mejor son supervivientes. También tienen que tener su capitán.

En toda su carrera ha hecho muchas colaboraciones, como con Lichis o Xoel López. ¿Qué espinita todavía no se ha sacado?

Muchas. Cuando uno es melómano le gustaría cantar con muchos artistas. Me quité una espina muy grande en el año 2008, en Mérida, donde fui telonero de Bob Dylan. Uno de mis grandes ídolos. También me gustaría cantar con Joaquín Sabina o con Albert Pla. Hay tanta música que me pone los pelos de punta. Incluso de artistas nuevos, eso no para nunca.

¿La paternidad le deja tiempo para nuevos proyectos?

Sí, sigo liado. En la pandemia tuve tiempo de ir escribiendo. Estoy preparando un nuevo disco, que quiero que siga la línea de Camino de vuelta. También estoy haciendo un libro de poemas con algo de humor. Son poesías dedicadas a la comida. Describo de manera poética platos como las lentejas o el puchero. Se va a llamar Vigésimotercer premio de cocina tradicional y otros poemas. Incluso voy a musicar alguno. Ahora voy a estrenar un podcast que se llama El club de los cobardes.