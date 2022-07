El sonido rock de la legendaria banda Queen volverá a escucharse el jueves, día 7, en el Palacio de la Ópera. La grupo argentino Dios Salve a la Reina, o God Save the Queen en inglés, presenta su homenaje a la formación de Freddie Mercury a las 20.30 horas. Participaron en la película Bohemian Rapsody, que relató la trayectoria vital del cantante de Queen. Tienen el aprobado de la misma banda inglesa. Y todo surgió como una reunión de amigos aficionados de las guitarras eléctricas y el rock en Rosario, que terminaron llenando conciertos con el fin de continuar el legado de un grupo que traspasó las fronteras de la música y la cultura.

¿Por qué decidieron crear una banda en homenaje a Queen?

Hace más de veinte años que formamos la banda en Rosario. Empezó como una reunión de amigos, no había ninguna ambición ni la idea de llegar tan lejos como donde estamos ahora. Fue algo bastante casual. Nos fuimos juntando para tocar la música de los gustaba en ese momento, que era la de Queen. Esa era la idea original. Luego, con el paso de los años y tras tocar más veces, evolucionó. Un día, nuestro vocalista, Pablo, apareció con un bigote. Se lo dejó, como si fuera un juego, y lo trajo al ensayo. A partir de ese pequeño gesto se empezó a idear la cuestión de cómo recrear la parte estética y escénica de Queen. Desde ese momento fue un crecimiento constante desde el trabajo individual de cada uno.

¿Cómo le resultó la experiencia en la película Bohemian Rapsody?

Fue un impacto muy grande. En su momento no éramos del todo conscientes de que Queen sabía de nuestra existencia, lo llevamos con mucho orgullo y mucho respeto para continuar su legado, tanto en la música como en la cultura.

¿Considera que Queen puede ser la banda de rock más importante de todos los tiempos?

Es muy subjetivo, pero yo opino que sí. Al ser músico y poder evaluar de forma más técnica el trabajo que han hecho, puedo dar fe de que es una música muy exquisita, muy compleja. Cuando era pequeño y estudiaba en un conservatorio en Argentina, donde se enseña música académica, tengo el recuerdo de comentarle a los profesores que me gustaba Queen. Ellos, desde su lugar de gente con autoridad musical, siempre los trataban con respeto. Sumado a todo el alcance cultural, yo creo que Queen es la banda más grande del rock, comparte el primer lugar con The Beatles.

¿Este estilo de música sigue calando entre las nuevas generaciones de aficionados?

Cuando se estrenó la película Bohemian Rapsody hace unos pocos años, nosotros notamos una renovación de nuestro público. Gracias a esa película, la música de Queen ha llegado a las generaciones más jóvenes. Es increíble ver cómo atrapó a tantas chicos jóvenes que se fascinaron con esta música. Nosotros lo vemos en nuestros espectáculos.

¿A nivel personal, fue este el grupo que le inspiró a interesarse por la música?

Yo tenía ocho años y acababa de salir al mercado el disco Greatest Hits 2. Sonaba mucho en las radios y me fasciné con el sonido de esa guitarra. Parecía que cantaba. El de Brian May siempre fue un sonido muy particular. Le dije a mi madre que quería aprender a tocar la guitarra. Gracias a eso empecé a tomar mis primeras lecciones y fue algo que me marcó totalmente.