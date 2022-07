Patrimonio descarta que los daños en la figura del Apóstol en la Iglesia de Santiago sean graves

La figura deteriorada de la Iglesia de Santiago no corre grave peligro. Así lo han determinado dos técnicas del área de Patrimonio de la Xunta, que visitaron ayer el templo en compañía del párroco para evaluar la magnitud de los daños que afectaban a una de las figuras de la entrada del templo, el más antiguo de la ciudad. “Las profesionales de Patrimonio estuvieron analizando la figura hicieron fotos. Comprobaron que en realidad no era el granito de la estructura lo que estaba afectado, sino una figura que fue colocada ahí hace tiempo, antes del siglo XX. Estas imágenes no fueron hechas para ser colocadas ahí, fue después”, confirma el párroco, Andrés García, si bien matiza que la naturaleza de las imágenes es “difícil de demostrar”.

El apóstol presenta una grieta alrededor de la cara y el cuello, que se fue agravando en los últimos días con las altas temperaturas y despertó la alarma del párroco. Los defectos del cuello, explica García, responden a daños en el cemento que sella la estructura, que se está deshaciendo debido a la erosión del paso del tiempo. “Me confirmaron que en Patrimonio van a elaborar un informe sobre el estado de la imagen, y, después, un proyecto de intervención para dejar la figura en buen estado de conservación”, asegura el párroco, “más tranquilo” tras comprobar que la figura, y la estructura en su conjunto, “no corren tanto peligro como suscita el ver la imagen con esas grietas”. Andrés García relata que, tal y como le trasladaron las técnicas de patrimonio, la intervención necesaria para sellar los daños, “no es muy exigente, es somera” y dejará la figura en buen estado “por bastante tiempo”. Lo que sí lamenta el párroco es que la Consellería no vaya a hacerse cargo del coste de la restauración de la estructura. Así se lo trasladaron, relata, los técnicos del área, que le explicaron que la Consellería “no tiene presupuesto para este tipo de intervenciones”, que deberá asumir, en todo caso, “el Arzobispado o la parroquia”. Andrés García no prevé una intervención muy costosa. “Tendrá que ser exigente y cuidadosa, por los materiales”, sopesa. La iglesia de Santiago, joya coruñesa de estilo románico, fue construida en la segunda mitad del siglo XII, aunque fue reformada en varias ocasiones, y es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1972.