Tranvías denuncia que el "la situación del tráfico" impide ayudar a subir al autobús a usuarios con discapacidad

La Compañía de Tranvías, concesionaria de los autobuses urbanos de la ciudad, señala que “la situación actual del tráfico” en la ciudad genera “serias dificultades” en el servicio, e “inutiliza en múltiples ocasiones” los dispositivos habilitados para ayudar a acceder a los vehículos a personas con movilidad reducida.

Según figura en su documento de Estado de Información No Financiera, incorporado a las cuentas de 2021, al “aumento de vehículos privados” y a las dificultades “causadas por obras” se suman vehículos en doble fila y otros que ocupan paradas. Algunos autobuses no pueden acercarse lo suficiente a la acera como para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad o se encuentran en el caso de “simplemente, no poder utilizar la parada”.

El documento menciona entre los “riesgos estratégicos” que afronta el servicio que el transporte urbano se ve afectado por las incidencias y obras en superficie debido a la “ausencia de carriles bus o BRT”. Esta última sigla designa a un sistema implantado en ciudades de todo el globo, mediante el que se reservan carriles para los buses y se les da preferencia en los cruces, y que muchas veces se complementa con redes de vehículos de gran capacidad. La documentación también menciona la “probabilidad de producirse incidentes y/o accidentes” relacionada con “el enorme movimiento de todo tipo de vehículos y personas en la ciudad”.

Mejora de la satisfacción

En 2019, según sus propias cuentas, Tranvías transportó a más de 23 millones de personas en A Coruña, lo que supone la “mayor ratio por habitante” entre las ciudades gallegas, pero el número de viajeros descendió un 40% en 2020 y no se ha recuperado hasta las cifras pre-pandemia en 2021.

Sin embargo, la empresa considera que “la satisfacción de las personas ha seguido mejorando” en relación al servicio. Si en 2016 los usuarios lo puntuaban con 7,17 puntos sobre diez, en 2018 la cifra subió a 7,65 y el año pasado se situó en 8,09. “Uno de los aspectos mejor valorados sigue siendo la limpieza de los vehículos”, indica el Estado de Información No Financiera del año pasado.

Al término de 2021 la Compañía de Tranvías tenía 289 trabajadores, nueve más que al remate del año anterior. De ellos, solo once eran mujeres. La inmensa mayoría del personal, 245 empleados, son conductores. Entre estos se encuentran seis mujeres.