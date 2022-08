Cuatro dotaciones de los bomberos de A Coruña, un helicóptero y brigadas forestales de la Xunta trabajaron desde las ocho de la tarde en la extinción del incendio forestal que afectó a una importante superficie de terreno situada entre el Castro de Elviña, el campus universitario y la tercera ronda. El humo generado por las llamas se pudo ver desde numerosos puntos de la ciudad. A las once y media de la noche, el cuerpo municipal dio por controlado el fuego. El Concello afirma que, en principio, el incendio no ha afectado al yacimiento arqueológico. No hubo que desalojar a personas ni se registraron heridos. Según la evaluación inicial, se han quemado entre cuatro y cinco hectáreas.