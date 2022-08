Dice Pilar Bugallal que ella nunca para de pintar, que no siempre lo hace para exponer, aunque lo ha hecho en muchas ciudades y salas, sino porque le gusta y porque es su día a día. Desde la tarde de ayer, su Homenaje al sombrero se puede visitar en la planta baja del edificio social del Real Club Náutico de A Coruña. Esta colección de 32 cuadros colgará de las paredes de la entidad hasta el 23 agosto.

“Los sombreros siempre me han gustado mucho, así que tengo bastantes y me los pongo. Puedo tener quince o veinte. Además, tengo uno de cuando mi madre era soltera, de principios del siglo pasado, de los años veinte o treinta. Incluso mi abuela también tenía sombreros, uno de ellos tipo Channel que me lo puse para una boda”, explica Bugallal. Algunas piezas se las llegó a poner alguna vez, otras ya no, porque hubo un incendio en la casa que se llevó por delante parte del patrimonio de la familia. Aun así, algunos de los sombreros vuelven a la vida gracias a sus lápices.

“Los pinto con una técnica muy elaborada, dibujo con lápices de colores, pero parece que están pintados”, relata Pilar Bugallal, que asegura que algunos de estos retratos de gorros y sombreros empezó a hacerlos en la pandemia, cuando había restricciones a la movilidad, y también cuando tuvo que estar en casa obligada por un caída que le impidió moverse con libertad.

No todos los sombreros que ha retratado para hacer este homenaje a esta prenda que tanto le gusta y que ahora ya no ve tanto en la calle son suyos o de su familia, sino que algunos son prestados, como el Ros de Olano, un casco militar más alto por delante que por detrás, que le cedieron los bisnietos del general que lo introdujo en España —el propio Ros de Olano, por eso se llama así— para que lo pudiese inmortalizar con sus lápices.

“Como los sombreros y los gorros siempre me han gustado mucho, un día pensé: ¿Y por qué no les hago un homenaje artístico, ahora que parece que la gente ya no se los pone”, relata Bugallal, que ha completado la muestra con otros dos cuadros de su colección: uno muestra unas polainas antiguas, y en otro, que nada tiene que ver con esta serie pero que a ella le gusta especialmente, son protagonistas unos membrillos y una jarra en una hornacina.