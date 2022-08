La lluvia no está invitada a pasar este fin de semana en A Coruña. Tras la inestabilidad que ha marcado el inicio de esta segunda quincena de agosto, las nubes se disipaban por completo este jueves en prácticamente toda Galicia y el sol ganaba ayer protagonismo mientras las altas presiones toman fuerza a las puertas de un fin de semana que estará marcado por el tiempo seco y principalmente soleado en A Coruña y la mayor parte de la comunidad gallega, aunque el domingo no se descartan algunas brumas y un aumento de la nubosidad. Lo que no entra en los planes es la lluvia, según el pronóstico de Meteogalicia.

🛰️Cero nubes en #Galicia nesta tarde de agosto....☀️



Nas vindeiras horas entrarán algunhas nubes baixas polo litoral noroeste, asociadas a unha fronte moi poco activa.



De momento este viernes 19 de agosto comenzará con algunas nubes y con temperaturas que en A Coruña oscilarán entre 16 grados de mínima y 22 de máxima. El sábado día 20 más de lo mismo: alternancia de nubes y claros con momentos de cielos completamente despejados y otros con más nubosidad a lo largo de una jornada en la que los termómetros se recuperan un poco hasta marcar mínima de 17 y máxima de 24 grados en A Coruña. Y el domingo 21 el día comenzará con algunas nubes que darán paso a una tarde más despejada y con temperaturas que no bajarán de 17 grados aunque tampoco superarán los 21 de máxima en A Coruña. La próxima semana estará marcada, sobre todo a partir del martes, por una situación indefinida debido a la presencia de una vagoada que previsiblemente se acercará por el Atlántico, aunque de momento el avance de la predicción de Meteogalicia señala tiempo estable en A Coruña al menos hasta el miércoles. A partir de ese día se espera un incremento de la probabilidad de chubascos.