El carril bici es cada vez más amplio, los nuevos vehículos eléctricos de BiciCoruña ya ruedan por la ciudad y muchos coruñeses eligen las dos ruedas para desplazarse. Pero todavía hay pequeños obstáculos. Y estos no están en el asfalto. Basta con mirar de frente para encontrarlos. De hecho, hay que agacharse para evitarlos. Son las ramas que salen de algunos árboles en zonas como el paseo marítimo, a la altura del Rectorado, o en la calle Salgado Torres, que obligan al ciclista a hacer una maniobra para evitarlas. “Nos consta que no es la primera vez que ocurre. No hay un mantenimiento y podas acordes para favorecer que se vaya en bici por determinados tramos”, informa el presidente de Mobi-Liza, Álex Voces. El Concello, que asegura que los árboles “se revisan y podan periódicamente”, se compromete a revisarlo.

Mobi-Liza detalla que esta situación es “algo sintomático de un modelo de movilidad que prioriza el coche”. “A nadie se le ocurre que en una vía de circulación de coches en la que hay obstáculo que no se actúe inmediatamente”, razona. En el paseo marítimo, los ciclistas tienen que echarse a un lado para que las ramas no les den en la cara, invadiendo el otro carril e incluso pasando a la zona peatonal. No tienen la misma opción los usuarios que transitan por Salgado Torres, ya que el carril es de sentido único y unos bolardos le separan de la calzada. Ahí, algunos ciclistas han optado por arrancar las ramas, que se pueden ver junto a los árboles, ya que empiezan a tener castañas que pueden suponer un peligro por sus pinchos. “Tendría que haber un mantenimiento del día a día y no esperar a que haya un aviso o que la situación sea grave”, comenta Álex Voces. A la espera de que se eliminen estos obstáculos, Mobi-Liza extrae “algo positivo” de que la vegetación esté tan próxima al carril bici. “Es muy acertado que los carriles bicis tengan setos o árboles en sus inmediaciones”, opina Voces, que destaca que esto hace que “el trayecto sea más agradables”. Ahora en verano, además, permite tener “zonas de sombra cuando circulas en bici o vas andando”. Es más, la asociación, que nació para fomentar la movilidad responsable y sostenible en A Coruña y su área metropolitana señala que esta debe ser “una reivindicación para futuras intervenciones” porque “las infraestructuras verdes son importantísimas”. Últimos días de BiciCoruña hasta la madrugada El servicio de BiciCoruña, que hace unas semanas estrenó nuevas bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, está disponible estos días hasta la una de la madrugada. Pero solo durante el mes de agosto, así que quedan apenas nueve días para disfrutar de esta ampliación de horario. Después, volverá a estar disponible de 07.30 a 22.30 horas. Algunos usuarios han solicitado, incluso a través de los Orzamentos Participativos, que se amplíe este horario para poder disfrutar de la bicicleta durante más horas, sobre todo aquellos que la utilizan para desplazarse de casa al trabajo y del trabajo a casa. Por el momento, no hay cambios. El servicio funciona todos los días salvo el 1 y el 6 de enero y el 25 de diciembre.