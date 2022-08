Ultimátum al Concello para no perder la bandera azul de San Amaro por problemas en la seguridad

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Aedac), que es la responsable, entre otros proyectos, de la concesión de las banderas azules a las playas y puertos deportivos, ha dado un ultimátum al Concello de A Coruña para que el arenal de San Amaro no pierda esta distinción.

Después de una inspección rutinaria en el mes de julio, los técnicos de la entidad alertaron de que la playa de San Amaro no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad para que la bandera siguiese ondeando, por lo que, como es habitual cuando se detecta alguna deficiencia, la asociación envió un requerimiento al Ayuntamiento para que subsanase los errores señalados en el plazo de una semana.

El problema, según explicó ayer el presidente de la entidad sin ánimo de lucro, José Palacios, es que los bañistas se tiran tanto desde la estructura del antiguo cargadero como desde el embarcadero —en los dos extremos de la playa— y que eso genera inseguridad no solo a las personas que se lanzan al agua desde estas alturas sino también a las que se encuentran nadando en esa zona y que se pueden llevar un golpe si se les cae encima alguno de los bañistas.

La respuesta del Gobierno local a este requerimiento no fue satisfactoria pasada una semana, por lo que el pasado martes 23 de agosto la entidad envió un correo electrónico dirigido a la alcaldesa, Inés Rey, para solicitarle que al día siguiente, es decir, ayer, retirase la bandera azul de la playa de San Amaro, porque en ella se realizan actividades “incompatibles” con la filosofía de la bandera azul.

“Uno de los criterios fundamentales de la bandera azul es la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes y no lo cumplía. Haremos todo lo posible para que ningún ciudadano sufra un grave accidente o muera por saltos desde zonas prohibidas en las playas”, relató Palacios, que ayer, tras explicar la situación a este diario, recibió una llamada de la Concejalía de Medio Ambiente, en la que le dijeron que estaban trabajando justo en ese momento en solucionar las deficiencias señaladas. Entonces, Palacios concedió un plazo de 24 horas al Concello para que acabase con el trabajo. La bandera azul no estaba colocada en el mástil antes de las 11.00 horas de ayer y sí después, en la apertura del horario de baño. El Concello, consultado por este periódico, no respondió por qué se erigió después la enseña.

Las exigencias para mantener la bandera azul en la playa de San Amaro, según explicó ayer Palacios, no requerían grandes obras sino “señalizar ambas zonas con carteles que digan que está prohibido saltar” y la instalación de indicadores que dejen claro que es un peligro arrojarse al agua desde los salientes. “En este caso, ni se ha solucionado ni nos han contestado en el plazo marcado, pero ahora [por ayer a media mañana] nos dijeron que ya estaban con ello, que lo estaban solucionando”, remarcó Palacios, que hace hincapié en la importancia de que las playas distinguidas con la bandera azul cumplan con todos los requisitos de accesibilidad, de seguridad y de cuidado del medio ambiente a los que se comprometen los concellos cuando la reciben.

Las distinciones de Oza y Riazor, en peligro por no usar el material destinado a accesibilidad La Aedac, la entidad sin ánimo de lucro que concede las banderas azules, dio también un plazo de más de una semana al Concello para desplegar en los arenales de Oza y de Riazor el material que tiene almacenado para facilitar la movilidad a las personas con diversidad funcional y que no se ha facilitado de manera regular en todo el verano. En el informe que la Aedac envió al Concello después de la inspección de estos arenales, alertaba de que, si no se propiciaba la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, el resultado sería la retirada de la bandera azul. El Concello se puso ayer, 24 de agosto, en marcha, para corregir todos los defectos que le habían señalado los técnicos de la Aedac hace ya más de una semana, después de que este diario se interesase por la ausencia de la bandera azul en San Amaro a primera hora. A pesar de que el presidente de la Aedac, José Palacios, explicó a este diario las razones por las que la bandera azul no tenía permitido ondear en San Amaro —por la mañana, antes de la concesión de la moratoria de 24 horas concedida ayer— y por las que las de Oza y Riazor estaban amenazadas, el Concello no respondió no explicó cuáles iban a ser sus pasos para intentar conservar las distinciones.



Durante la inspección que realizaron los técnicos de la Aedac el mes pasado en San Amaro, uno de los usuarios —menor de edad— que se tiró desde uno de estos dos improvisados trampolines sufrió un golpe en la cabeza del que tuvo que ser atendido.

“Los socorristas nos decían que, aunque avisaban hasta ocho veces, los usuarios no les hacían caso y que cuando llamaban a la policía no siempre acudían”, recordó Palacios, así que, con este panorama y con la ausencia de respuesta del Gobierno local en los días que la entidad le dio para poder subsanar los errores detectados, la Aedac decidió retirarle la bandera azul a San Amaro. Tras las preguntas de este diario a ambas partes, concedió 24 horas más al Concello para señalizar estas zonas peligrosas.

La Aedac realiza más de 750 inspecciones en las playas y puertos deportivos que tienen bandera azul en toda España y cuando los técnicos detectan incumplimientos graves la junta directiva se reúne para decidir si les retira la distinción. Desde el inicio del año hasta el 19 de agosto, la Aedac eliminó catorce banderas azules por incumplimiento de los criterios, ninguna de ellas, hasta esa fecha en A Coruña y su comarca.

“El Ayuntamiento siempre va a contar con nuestra ayuda y estamos dispuestos a asesorar en lo que necesite, pero tiene que cumplir el criterio de seguridad para tener la bandera el año que viene, porque el jurado analiza no solo las candidaturas sino también las inspecciones”, comentó Palacios.