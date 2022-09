Penamoa, un polígono a la espera de viviendas

El plan de regeneración de Penamoa, anunciado en 2012, con el popular Carlos Negreira como alcalde, pretendía recuperar ambientalmente 70.000 metros cuadrados —donde se encontraba el poblado chabolista— y permitir la edificación de más de 4.500 viviendas. Se presentó como la mayor reserva de suelo edificable de la ciudad, con 790.444 metros cuadrados de terrenos, pero el plan sigue paralizado. Desde entonces no ha habido ningún avance.

Hay vecinos que están pendientes de ese desarrollo urbanístico de una zona que el plan general de 1998 consideraba que debía ser transformada con carácter urgente. Antes de que Negreira anunciase su puesta en marcha —que nunca ocurrió—, el anterior Gobierno local, con el socialista Javier Losada, achacaba el retraso del polígono a la cercanía a las instalaciones de la refinería. De hecho, el plan general de 2013 sitúa las viviendas previstas —de las que un 54% serían protegidas y un 2,5% de promoción autonómica— en el terreno comprendido entre la tercera ronda y el barrio de O Ventorrillo, mientras que los espacios libres y los equipamientos comerciales deberían situarse en la parte más próxima a la refinería.

Ya no solo es que este desarrollo urbanístico esté parado, sino que hay propietarios que en 2002 firmaron un convenio con el Ayuntamiento para tener terrenos en esta zona a cambio de sus parcelas en O Portiño, que fueron expropiadas para ampliar el paseo marítimo. Afectados por esta situación han acudido a los juzgados para recibir un pago por sus tierras. Fuentes municipales apuntan, no obstante, que hay una sentencia de 2019 que asegura que el convenio sí se puede cumplir pero “el Ayuntamiento no puede urbanizar unos terrenos que no son suyos”. El proyecto de compensación debe resolverse, según el Concello, con los propietarios desarrollando el proyecto urbanístico “que hasta ahora no lo han hecho, pero nadie les pone ningún impedimento”, señalan.

Es una figura urbanística como la del sector de Someso, donde son los promotores los impulsores de nuevo barrio y son los encargados del reparto y la urbanización. Pero en Penamoa ni siquiera se ha empezado a edificar y hay vecinos exigen al Concello que se les pague por los derechos de construcción, algo por lo que llevan esperando 20 años y por lo que han presentado un recurso contencioso-administrativo.

Dos décadas en las que han aparecido más proyectos para la zona que quedaron en los papeles. Como el que presentó la popular Beatriz Mato cuando era candidata a la Alcaldía y prometió la construcción en Penamoa de una ciudad deportiva municipal que contaría con seis campos para fútbol y rugby y un pabellón con capacidad para 2.500 espectadores.