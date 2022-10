Los asuntos sobre los que Inés Rey y Alfonso Rueda hablaron este martes en su primera reunión institucional para analizar proyectos autonómicos en la ciudad, algunos con el resultado de acuerdos alcanzados y otros sin avances ni decisiones concretas, suscitaron satisfacción moderada en los grupos municipales del Gobierno local y del PP, frente a la decepción que causaron en Marea Atlántica y el BNG. Los primeros destacan lo positivo que resulta la “colaboración” y el “diálogo” entre las administraciones, mientras los segundos echan en falta cuestiones no abordadas, o sobre las que se pasó de puntillas, entre la alcaldesa y el presidente de la Xunta.

“O diálogo institucional sempre é positivo, de feito neste mandato conseguimos desbloquear asuntos que levaban anos atascados, como o tren a punta Langosteira, a estación Intermodal, o saneamiento da ría do Burgo, o novo Chuac o a apertura do porto á cidade”, expone el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage. Sin precisar, el también concejal de Facenda se queda con los acuerdos sin dejar de advertir de que la administración local va a seguir trasladando demandas al Ejecutivo gallego. “Quédome co positivo do encontró porque iso é bo para A Coruña, pero seguiremos sendo esixentes e pedindo o que nos corresponde, porque non podemos esquecer que a Xunta ten unha débeda histórica coa cidade”.

Más concreto es Miguel Lorenzo, portavoz del PP y candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023, aunque prefiere resaltar aquello sobre lo que habrá avances próximos, según lo anunciado por Rey y Rueda, y omitir lo que permanece atascado tras el encuentro, como la reordenación de los muelles urbanos, asunto sobre el que un día antes el senador popular comentó que es “muy importante levantar el bloqueo al convenio para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar de los terrenos del puerto”.

“Es importante para la ciudad que se haya llegado a acuerdos para los accesos y las expropiaciones necesarias para la construcción del nuevo hospital y que las obras avancen, así como para los accesos a la estación intermodal, que le corresponde licitar al Ayuntamiento”, destaca Lorenzo, optimista también por “los compromisos de la Xunta en educación, cultura y deporte” y por que el presidente gallego “lograse que el ayuntamiento ponga fecha” a la licitación del concurso de ideas de la reforma del mercado de Santa Lucía (comienzos de noviembre), “sin duda un avance para que los vecinos de A Falperra dispongan de un centro de salud adecuado”.

Las críticas al resultado del encuentro institucional entre Rey y Rueda proceden de Marea y el Bloque, y se concentran en la ausencia de ciertas cuestiones en las agendas del Concello y la Xunta. “O compromiso do Goberno galego coa Coruña é tan baixo desde hai anos que calquera investimento ten que ser recibido coma unha boa nova, pero ao final Rueda marchou da Coruña con promesas que soan a vello e sen ningún compromiso en asuntos urxentes coma a vivenda, a mobilidade e a xustiza social”, resume la portavoz de Marea, que añade que en el próximo pleno, el 13 de outubro, su grupo preguntará por estas cuestiones. “El Concello e a Xunta falaron nas súas comunicacións dun investimento de 13,5 millóns de euros, sen detallar como se reparten nin canto estará realmente reflectido nos orzamentos do Goberno galego para 2023”, añade García.

El BNG advierte “ausencias clamorosas” tras la cita entre la alcaldesa y el presidente de la Xunta, como la transformación portuaria. “En canto a cuestión do porto, para o BNG o Goberno Local parte dun erro de enfoque. A cuestión non é quen ten que ser o titular dos terreos e canto se está disposto a pagar para se facer coa titularidade. A cuestión é se Concello, Xunta e Goberno Central están dispostos a se involucrar na transformación do porto, participando nun consorcio, e en canto están dispostos a contribuír”, señala el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, que recibe como una buena noticia que Inés Rey mantuviese ayer un breve encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de la cumbre hispano-germana que se celebra en la ciudad.

